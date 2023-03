Teramo, Giovedì 30 marzo, seduta del Consiglio Comunale

- Advertisement -

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Teramo attraverso il portale web istituzionale:

Giovedì 30 marzo prossimo, con inizio alle ore 08:30 presso l’Auditorium del Parco della Scienza si terrà una nuova seduta del Consiglio Comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La seconda convocazione è fissata per lunedì 3 aprile 2023 alle ore 10:00. La riunione del Consiglio Comunale sarà in seduta pubblica, trasmessa via streaming: https://teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. consiglicloud.it/home – recita la nota online sul portale web ufficiale. Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono i seguenti:

1. Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art. 151, d.lgs. N. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. N. 118/2011). Proposta n.866/2023. 2. Piano industriale Te – recita la nota online sul portale web ufficiale. Am. Teramo ambiente s.p.a – si legge sul sito web ufficiale. 2023 – 2028. -provvedimenti – aggiunge la nota pubblicata. Proposta n.764/2023 3. Permesso di costruire convenzionato in deroga art.14 dpr 380/2001 con applicazione premialità di cui alla L.R. 49/2012 per realizzazione di media struttura di vendita e riqualificazione aree artigianali e comunali da cedere in viale Crispi – precisa il comunicato. Proposta n.824/2023. 4. Piano di emergenza comunale – si apprende dalla nota stampa. Aggiornamento alle linee guida approvate con DGR n. 521 del 23/07/2018. Proposta n.818/2023. 5. Proposta economica transattiva per l’acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di Teramo del braccio fognante sito in località Fiumicino di Teramo – recita il testo pubblicato online. Proposta n.831/2023. 6. Sdemanializzazione area comunale e permuta con area di proprietà del sign. Ferrante Pietro – riporta testualmente l’articolo online. Proposta n.722/2023. 7. Sdemanializzazione di area comunale e permuta con altra area di proprietà del sign. Bolognesi Massimiliano – riporta testualmente l’articolo online. Proposta n.823/2023. 8. Sdemanializzazione area comunale e permuta con area della ditta De Marcellis-Di Eleuterio-Conglobit srl. Proposta n.730/2023. 9. Designazione di n. 2 rappresentanti del Comune in seno alla Società della Musica e del Teatro “Primo Riccitelli”. Proposta n.39/2023. 10. Mozione sulle politiche animaliste gruppo consiliare “Cittadini in comune”.

