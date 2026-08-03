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lunedì, Agosto 3, 2026
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Teramo, Giovedì 6 agosto. seduta del Consiglio Comunale

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Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Teramo attraverso il portale web istituzionale:Il presidente del Consiglio Alberto Melarangelo, ha fissato la prossima seduta del Consiglio Comunale convocandola per giovedì 6 agosto 2026, alle ore 09:00, ed in seconda convocazione per lunedì 10 agosto 2026, alle ore 09:30, per la trattazione dei seguenti argomenti: – Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, salvaguardia degli equilibri, assestamento generale di bilancio per l’esercizio 2026 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193, D.LGS n. 267/2000 e applicazione dell’avanzo di amministrazione 2025;- Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2027-2029 (art. 170, comma 1 D.LGS 267/2000).La seduta si svolgerà in presenza ed aperta al pubblico e sarà trasmessa via streaming al seguente indirizzo https://teramo – consiglicloud.it/home . 

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio informativo del Comune di Teramo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 07, anche mediante il sito internet del Comune di Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.teramo.it

 

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