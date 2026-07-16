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Teramo, Gran finale in piazza Martiri, dal 17 al 19 luglio, per le prove della Notte dei Serpenti

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Teramo , nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Tre serate a ingresso libero e gratuito per il gran finale delle prove della Notte dei Serpenti, che per due settimana hanno richiamato l’attenzione di cittadini e turisti e animato non solo l’Ipogeo ma anche diversi angoli della città, da largo San Matteo alla nuova piazza della stazione ferroviaria, inaugurata nei giorni scorsi e impreziosita da un flash mob musicale che il Maestro Melozzi e il coro hanno regalato la sera alla città. Venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 luglio, piazza Martiri diventerà per tre sere il palcoscenico dell’anteprima del concerto del 25 luglio a Pescara, con orchestra e coro che si esibiranno, a partire  dalle 20:30, accompagnando gli spettatori in un viaggio nella musica popolare abruzzese e nelle tradizioni locali. “Tornare ad ospitare a Teramo le prove della Notte dei Serpenti, dopo quelle della prima edizione, e farlo in maniera aperta e diffusa, ha rappresentato l’ennesima occasione di valorizzazione dei nostri luoghi della cultura nel rapporto con le eccellenze locali – sottolinea il Sindaco Gianguido D’Alberto – le tre serate in piazza Martiri, nel cuore della nostra Città, rappresenteranno la cerniera tra l’appuntamento di Teramo e l’evento conclusivo del 25 luglio a Pescara e sono sicuro che richiameranno moltissimi cittadini e turisti – In queste settimane, grazie alla collaborazione con il Maestro Melozzi, abbiamo valorizzato e trasmesso le nostre radici attraverso uno strumento, la musica, in grado di superare ogni barriera – si legge sul sito web ufficiale. Una collaborazione che non finirà con le prove ma che ci consentirà di mettere in campo, insieme, altri progetti di grande valore culturale”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal Comune di Teramo e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche mediante il sito internet del Comune di Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.teramo.it

 

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