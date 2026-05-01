Teramo, grande successo per il concertone “Aspettando il Primo Maggio” nonostante il freddo

Teramo, 1° maggio 2026 – Nonostante il freddo anomalo e un clima poco primaverile, la 17esima edizione di “Aspettando il Primo Maggio” a Teramo ha confermato il suo successo, trasformando il Parco Fluviale “Davide De Carolis” in un luogo simbolo nel panorama musicale regionale. Più di cinquemila persone hanno partecipato al concertone “Made in Teramo”, promosso dall’Associazione Culturale Big Match, che ha animato il lungofiume cittadino.

L’evento ha visto la partecipazione di importanti artisti che si sono esibiti sul palco, come i Patagarri che hanno fatto ballare il pubblico con i loro ritmi travolgenti, le Bambole di Pezza che hanno portato energia punk e rock, e infine Ermal Meta, che ha emozionato la folla con le sue canzoni intense. Non sono mancati momenti di riflessione su temi sociali importanti, promossi da CGIL e Udu, come il lavoro, la parità e la situazione in Gaza, affrontati anche dagli artisti presenti.

La serata è stata allietata anche dalle performance delle band locali come Manila Hemp e le band del progetto “I Pigri vol. 1”. Dopo i concerti live, la festa è proseguita fino a tarda notte con il Dj Set di “Pinecore”, mantenendo alta l’energia del pubblico.

Due voci d’eccezione hanno guidato l’evento: Ilaria Cappelluti, volto e voce di “Radio Italia – Solo Musica Italiana” e Duccio Pasqua, giornalista e voce di “Rai Stereonotte”. L’Associazione Big Match ha ringraziato tutti i partecipanti per aver reso l’edizione di quest’anno un successo e ha espresso gratitudine a tutte le istituzioni, forze dell’ordine, lo staff, l’apparato di sicurezza e gli sponsor che hanno contribuito al buon svolgimento della manifestazione.

Foto di Jessica Azzaro.