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Teramo, Grande successo per la manifestazione “Abruzzo di Cuore” 

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Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Teramo attraverso il portale web istituzionale:Oltre 3.000 biglietti venduti e circa 20.000 euro raccolti, con il ricavato che sarà devoluto allaFondazione Bambino Gesù ETS, per sostenere le cure e l’assistenza dei piccoli pazienti.Numeri che testimoniano la grande risposta della città alla manifestazione “Abruzzo di Cuore – Un golper il Bambino Gesù”, che ieri pomeriggio, al Bonolis, ha visto sfidarsi sul campo la Nazionale Attori,la Nazionale Parlamentari e l’All Stars Abruzzo per un’iniziativa che ha unito, ancora una volta, sport esolidarietà.La manifestazione, promossa dalla famiglia di un piccolo paziente del Bambino Gesù, è stata resapossibile grazie alla volontà e al forte impegno dell’Amministrazione Comunale, che ha organizzato lamanifestazione in collaborazione con l’OPI Teramo e l’Associazione Culturale Big Match.Un’iniziativa che tra musica, sport ed esibizioni artistiche, ha messo al centro l’altro e che ha vistoanche la consegna di una targa, da parte dell’Amministrazione Comunale, all’Associazione Lucis ETSin ricordo di Claudia Cordoni, per il suo impegno nel sociale – “Abruzzo di Cuore si è caratterizzato per essere comunità – sottolinea il Sindaco Gianguido D’Alberto -una manifestazione che attraverso sport, solidarietà e sociale ha unito diverse generazioni sotto unobiettivo comune: quello di sostenere la Fondazione Bambino Gesù ETS, presidio di eccellenza epunto di riferimento nazionale e internazionale per la salute dei più piccoli – precisa il comunicato. Un sostegno che in unmondo dove a molti bambini vengono negate persino le cure essenziali assume un significato ancorapiù importante, sancendo un principio che non dovrebbe mai essere messo in discussione: il dirittoalla salute dei bambini e a un’infanzia serena come diritto universale e non come un privilegio – recita il testo pubblicato online. Lasalute non è mai un fatto solo individuale ma è un fatto collettivo – riporta testualmente l’articolo online. E in questa direzione il gol dellavittoria l’ha fatto la città, che rispondendo in maniera importante ha dimostrato, ancora una volta, dimettere al centro la persona e soprattutto i più piccoli”.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informativo del Comune di Teramo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.teramo.it

 

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