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Attualità

Teramo, grave deterioramento del ponte ciclopedonale sul Salinello: urgente intervento della Provincia per garantire la sicurezza pubblica.

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Le immagini del ponte ciclopedonale sul Salinello confermano un quadro di estremo degrado della struttura, che richiede un intervento urgente da parte della Provincia di Teramo. Secondo quanto denunciato dai consiglieri Marialuigia Orfanelli e Pietro Adriani, le nuove fotografie mostrano chiaramente il deterioramento del ponte in legno, rendendo indispensabile una pronta azione per garantire la sicurezza pubblica.

Non solo il ponte risulta ormai inutilizzabile a causa del suo cattivo stato, ma si registra anche una preoccupante serie di atti vandalici che mettono a rischio l’incolumità delle persone. Nonostante la chiusura del ponte per motivi di sicurezza, le transenne vengono regolarmente rimosse da ignoti, aumentando così il pericolo per chiunque si trovi nei paraggi.

Già i Comuni di Giulianova e Tortoreto hanno messo a disposizione le risorse necessarie per i lavori urgenti di ripristino, ma la responsabilità della manutenzione spetta alla Provincia di Teramo, come previsto dalla convenzione originaria. Per questo motivo, i consiglieri Orfanelli e Adriani sollecitano con vigore l’intervento immediato dell’ente provinciale, esigendo tempi certi per la messa in sicurezza del ponte e per il completamento dei lavori.

“Il continuo peggioramento della situazione e gli atti vandalici rendono questa vicenda estremamente preoccupante. La Provincia non può più rimandare: deve agire subito per evitare conseguenze gravi”, affermano i consiglieri. Si chiede quindi un intervento rapido e concreto per garantire la sicurezza delle persone e la funzionalità delle infrastrutture nel territorio.

L’azione di monitoraggio e sollecitazione continuerà senza sosta, affinché non cali il silenzio su una problematica che coinvolge la sicurezza pubblica e lo sviluppo turistico. Le istituzioni sono chiamate a rispondere con tempestività e determinazione quando sono in gioco questioni di tale rilevanza.

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