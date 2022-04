Teramo, I controlli nei cantieri per la posa della fibra

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Teramo attraverso il portale web istituzionale:

Nei giorni scorsi, su indicazione del vice Sindaco con delega ai Lavori Pubblici Giovanni Cavallari, sono stati effettuati alcuni controlli sui cantieri allestiti per gli interventi di posa della fibra – Le verifiche, condotte dal vigile ecologico, hanno permesso di accertare la presenza di rifiuti abbandonati, in particolare scarti di cablaggi e supporti plastici – precisa la nota online. Di conseguenza, sono state comminate le relative sanzioni, per importi da 300 a 3000 euro – recita il testo pubblicato online. Si conferma, pertanto, l’attenzione dell’amministrazione sulle modalità di effettuazione dei lavori per la realizzazione delle linee in fibra, soprattutto in considerazione dei rilievi evidenziati e relativi al rispetto dell’ambiente e al decoro della città e dei luoghi. In tale ottica, l’amministrazione chiede alle imprese coinvolte, di riservare maggiore attenzione e di evitare di abbandonare su suolo pubblico gli scarti di lavorazione; la stessa amministrazione aggiunge che le attività di controllo proseguiranno costantemente e contestualmente allo svolgimento dei lavori.

