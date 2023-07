Teramo, I lavori per la riqualificazione dell’ipogeo e di Piazza Garibaldi

Comune di Teramo , nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Grazie ad un intervento di riqualificazione, presto ci sarà una nuova veste sia per la sala ipogea che per Piazza Garibaldi – In realtà, si tratta della correzione di alcune problematiche che in particolare la struttura sotterranea presenta da anni, quali infiltrazioni d’acqua sia sulla corona esterna che all’interno della sala ipogea, sia sui percorsi pedonali sotterranei – precisa la nota online. L’intervento interessa anche l’interno della Villa comunale, con l’eliminazione della struttura che si trova all’ingresso della sala della pinacoteca la cui finalità è di tornare all’accesso storico del sito museale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Oltre ciò, l’intervento prevede l’abbellimento della parte superiore di Piazza Garibaldi, con la parte centrale nella quale saranno installate fontane e zampilli d’acqua che riporteranno alla visuale esistente già dal 1920.L’intento, inoltre, è di far sì che la sala ipogea possa finalmente essere utilizzata nella sua piena prospettiva, per gli usi culturali e di fruibilità generale – I lavori hanno preso il via lunedì 3 luglio e dovrebbero terminare a settembre con la riapertura delle scuole – recita la nota online sul portale web ufficiale. Inevitabilmente essi avranno un impatto sulla viabilità della piazza più importante sotto il profilo del traffico e quindi saranno realizzati a lotti, in tre fasi.

