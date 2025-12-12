Teramo, i Lions pronti per la sfida contro l’Enna in Serie A Silver

Teramo si prepara per una grande sfida sabato sera al Palasannicolò, dove i Lions Pallamano Teramo affronteranno l’Orlando Haenna nell’ultimo incontro di campionato del 2025. La partita avrà inizio alle 19:00 e promette alta tensione e grande spettacolo, con gli arbitri Fato e Simone pronti a dirigere l’incontro.

L’Orlando Haenna, considerato uno dei principali contendente al titolo insieme a Romagna e Camerano, non arriva in Abruzzo in una condizione ideale, avendo subito due sconfitte contro Romagna e Palermo. Nonostante ciò, la squadra siciliana è determinata a conquistare i tre punti, consapevole della pressione che grava sulla sua classifica. Il roster dell’Haenna è caratterizzato da giocatori di grande esperienza e talento. Tra i suoi punti di forza si annoverano il portiere Coppola, il pivot Mizzoni, proveniente dalla Serie A Gold, e Giovanni Rosso, faro della squadra con un palmarès impressionante che include uno Scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa.

D’altro canto, i Lions Pallamano Teramo si presentano all’appuntamento con l’obiettivo di concludere l’anno in bellezza e chiudere il 2025 con una vittoria, sperando di arrivare alla pausa in classifica a quota otto punti. Tuttavia, il cammino dei biancorossi è stato ostacolato da infortuni che hanno colpito la rosa, impedendo all’allenatore di poter contare su tutti i giocatori disponibili. In particolare, per la partita contro l’Enna, Zungri non sarà in campo a causa di un infortunio al polpaccio, mentre Bernachea, rientrato dopo un mese di stop, potrebbe fare la sua parte.

Mister Izzi e i suoi ragazzi sono determinati a dimostrare il loro valore, sperando di regalare al pubblico un’ultima gioia nel proprio campo di casa, nonostante le difficoltà. La sfida si preannuncia avvincente e sarà importante per entrambe le squadre.

I risultati della 8^ giornata di andata, che coinvolgono anche le altre formazioni della lega, sono: Lions Teramo – Orlando Haenna, Prime Service Sannio – Romagna, Chieti – Innotech Serra, Camerano – Cus Palermo e Girgenti – Monteprandone. Attualmente, la classifica vede in testa Camerano con 12 punti, seguito da Romagna con 11, e Cus Palermo e Orlando Haenna con 10, mentre i Lions Teramo sono a 6 punti.

Un incontro da non perdere per tutti gli appassionati di pallamano.