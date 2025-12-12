Teramo, i Lions pronti per l’ultimo impegno casalingo contro l’Enna

I Lions Pallamano Teramo si preparano a vivere un’intensa serata di sport sabato prossimo al Palasannicolò, dove sfideranno l’Orlando Haenna. L’incontro, fissato per le ore 19, rappresenta l’ultimo impegno casalingo dell’anno 2025 e si preannuncia cruciale per entrambe le squadre. Gli arbitri designati per l’occasione sono i signori Fato e Simone.

Quella contro l’Orlando Haenna non sarà una sfida qualunque: gli avversari sono tra i favoriti per la vittoria finale del campionato di Serie A Silver, insieme a Romagna e Camerano. Malgrado le recenti sconfitte contro Romagna e Palermo, gli uomini di Enna sono determinati a non lasciare ulteriori punti per strada, con l’obiettivo di tornare a vincere e rimanere competitivi in classifica.

Il roster dell’Enna è impressionante, con giocatori di alto profilo come il portiere Coppola, esperto estremo difensore, e il pivot Mizzoni, proveniente dalla Serie A Gold. Giovanni Rosso si presenta come uno dei leader della squadra, con un palmarès ricco di trofei nazionali. A completare la rosa, gli argentini Cocco e Minghez offrono qualità in terzini, mentre l’ala sinistra Corrias è nota per la sua velocità e pericolosità in contropiede.

Per i Lions di Teramo, l’assemblea è chiara: dovranno affrontare la partita con determinazione e cercare di chiudere l’anno con una prestigiosa vittoria. La squadra allenata da mister Izzi ha dovuto fronteggiare una stagione complicata a causa di infortuni che hanno limitato il numero di giocatori disponibili; attualmente, l’assenza di Zungri, out per un infortunio al polpaccio, si aggiunge all’elenco dei problemi. Tuttavia, la buona notizia è il recupero di Bernachea, che torna in squadra dopo un lungo stop.

Nonostante le difficoltà, i biancorossi intendono dimostrare il loro valore al pubblico di casa, cercando di accumulare punti preziosi nella classifica. Attualmente, la posizione è di 6 punti, e l’obiettivo è giungere alla pausa a quota otto, per affrontare il 2026 in una condizione migliore.

La sfida di sabato sarà quindi fondamentale sia per il morale della squadra che per la scalata della classifica. Concludere l’anno con una vittoria significherebbe non solo rimanere in corsa, ma anche dare un segnale di forza e unità in un momento difficile. I supporters sono già in fibrillazione, pronti a sostenere i Lions in questa impegnativa ma promettente battaglia sportiva.

In conclusione, si preannuncia una serata emozionante al Palasannicolò, dove tutti gli appassionati di pallamano sono chiamati a partecipare e a sostenere i Lions nella loro ricerca di una vittoria significativa.

8^ giornata Andata: Lions Teramo – Orlando Haenna; Prime Service Sannio – Romagna; Chieti – Innotech Serra; Camerano – Cus Palermo; Girgenti – Monteprandone.

Classifica aggiornata: Camerano 12 pti, Romagna 11, Cus Palermo e Orlando Haenna 10, Lions Teramo e Monteprandone 6, Chieti e Innotech Serra 4, Prime Service Sannio 3, Girgenti 2.