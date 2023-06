Teramo, i mosaici rinvenuti in Via Sant’Antonio

- Advertisement -

La Teramo dei tempi remoti, continua a svelarsi e regala nuove informazioni sulla sua storia – Così è successo in via Sant’Antonio, dove durante i lavori per il rifacimento della pavimentazione stradale, sono venuti alla luce due mosaici e diverse strutture di straordinario interesse archeologico, pavimentazioni e strutture murarie con intonaco dipinto, di cui non si aveva notizia – si apprende dal portale web ufficiale. In particolare, sono state individuate tre pavimentazioni riferibili ad altrettanti ambienti, in collegamento tra di loro e attribuibili con molta probabilità a una domus di epoca romana – viene evidenziato sul sito web. Si tratta di un mosaico, nei colori del bianco e del nero, con decorazione centrale costituita da una composizione a scacchiera e con cornice composta da una doppia fascia e da una treccia a due capi; la pavimentazione potrebbe essere collocabile nel I sec. d.C. Accanto a questa ne è venuta in luce un’altra, al momento in corso di indagine, di cui si riconosce una soglia di ingresso con una decorazione con motivo vegetale, mentre una ulteriore pavimentazione in tessellato, impreziosita da piccoli elementi in pietra colorati, è stata intercettata a seguito di un allargamento dell’area di scavo – A completare le scoperte, una ricca presenza di intonaci dipinti nei colori del rosso, giallo, verde e nero, in parte presenti in frammenti negli strati di riempimento, in parte ancora in opera, a decorare quello che rimane delle pareti degli ambienti.

Luigina Meloni, l’archeologa incaricata, e il personale della ditta Cioci, esecutrice dei lavori, stanno mettendo in luce le evidenze archeologiche, sotto la supervisione della Soprintendenza – si apprende dal portale web ufficiale.

Il Sindaco Gianguido D’Alberto commenta: “La rigenerazione urbana della città, che stiamo portando avanti attraverso tutta una serie di cantieri che nei prossimi anni andranno a ridisegnare il volto di Teramo capoluogo e in particolare del centro storico, si interseca e si incontra con la bellezza, la storia, il patrimonio culturale e identitario della Teramo antica – viene evidenziato sul sito web. Patrimonio che va salvaguardato e valorizzato, perché proprio attraverso la riscoperta e la conoscenza della storia della città possiamo guardare al futuro consapevoli delle ricchezze di questo territorio – La riqualificazione di via Sant’Antonio rappresenta dunque, anche grazie a questo importante rinvenimento, un’ulteriore occasione per la cittadinanza di scoprire la Teramo antica – si apprende dal portale web ufficiale. Ovviamente stiamo lavorando insieme alla Soprintendenza per consentire la celere prosecuzione dei lavori e ridurre al minimo i disagi per i residenti e per tutti i cittadini”.

La Soprintendente Arch. Cristina Collettini, dal canto suo, dichiara: “In una città ricca di storia e di presenze archeologiche come Teramo il rinvenimento di via Sant’Antonio costituisce un tassello importante per la conoscenza del passato e per la ricostruzione della topografia della città antica – si apprende dal portale web ufficiale. Stiamo svolgendo, in stretta collaborazione con il Comune, tutti gli approfondimenti tecnici e scientifici necessari – Il nostro ruolo, infatti, è quello di garantire la conservazione e tutela delle strutture rinvenute, senza però compromettere la conclusione dei lavori – Siamo certi che la possibilità di aprire il cantiere alla cittadinanza sia un ottimo modo per avvicinare la popolazione alla conoscenza e per ripagarla di qualche disagio dovuto al prolungamento dei lavori provocato dai rinvenimenti archeologici”.

Le Giornate dell’archeologia che si terranno in Europa il 16, 17 e 18 giugno 2023 saranno a Teramo l’occasione per scoprire questo nuovo patrimonio archeologico della città, attraverso visite guidate i cui dettagli verranno comunicati prossimamente –

