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Attualità

Teramo, I nomi e le deleghe della nuova Giunta comunale

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Comune di Teramo , ultime dal sito web istituzionale:I nomi e le deleghe della nuova Giunta:Antonio Filipponi: Vicesindaco con delega alla rivitalizzazione e rigenerazione economica di Teramocittà capoluogoMarco Di Marcantonio: Lavori pubblici, viabilità e trafficoGraziano Ciapanna: Rigenerazione urbana, governo del territorio, pianificazione strategica di areavasta e sicurezzaGraziella Cordone: Risorse umane e pari opportunitàDomenico Sbraccia: Manutenzioni e valorizzazione del patrimonioMiriam Tulli: Comunità educante, diritto allo studio e programmazione economico-finanziariaAnastasia Liouras: Sport e protezione civilePina Ciammariconi: Agenda digitale e servizi civici e generali, trasparenza, partecipazione ecollaborazione tra le comunitàStefania Di Padova: Welfare e politiche della casa, cultura

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal Comune di Teramo e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 23, anche mediante il sito internet del Comune di Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.teramo.it

 

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