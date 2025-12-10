Teramo, il 11 dicembre debutta la Messa dei Popoli di Toni Fidanza

Giovedì 11 dicembre, nella Chiesa di San Domenico a Teramo, si terrà la prima assoluta della Messa dei Popoli, una composizione unica del maestro Toni Fidanza. Questo evento, fortemente voluto dal Direttore del Conservatorio “G. Braga” di Teramo, il Maestro Federico Paci, rappresenta un’opportunità straordinaria di coniugare musica e cultura, coinvolgendo maestri e studenti dei diversi dipartimenti del Conservatorio, inclusi jazz, pop rock, archi e fiati.

La Messa dei Popoli intende celebrare la diversità delle culture e delle religioni, riunendo elementi classici e contemporanei in un’unica opera musicale. Il maestro Fidanza, che ha insegnato per anni pianoforte jazz e ricopre il ruolo di Capo Dipartimento Jazz/Pop Rock, ha descritto il processo di creazione della Messa come una vera sfida. “Per la prima volta sono stato chiamato a scrivere una Messa sacra che esprimesse, attraverso una ‘fusion’ multistilistica, la multirazzialità,” ha dichiarato Fidanza. “Ho dovuto scavare dentro di me per trovare l’ispirazione, vivendo un’esperienza spirituale ricca e trasformativa”.

Le peculiarità di questa Messa sorprenderanno il pubblico, con testi sacri in stile moderno e l’esecuzione di un’orchestra sinfonica accompagnata da una sezione ritmica prominente. La composizione, che attinge alle parti classiche della Messa, è stata ripensata in chiave moderna, combinando strumenti tradizionali e contemporanei, dal jazz al tango e al rock.

Fidanza ha anche sottolineato l’intento culturale e umanitario dell’opera: “La Messa dei Popoli invoca la pace e promuove l’unione tra popoli, religioni e culture diverse. Dimostra come la fusione tra generi possa arricchire la musica e, di conseguenza, aiutare a costruire un futuro senza confini”. Con l’obiettivo di far emergere emozioni comuni che superino le differenze culturali e linguistiche, la Messa dei Popoli è un invito a unirsi attraverso la musica.

Il concerto avrà luogo giovedì 11 dicembre 2025, alle ore 21:00, con ingresso libero. Saranno presenti solisti di grande talento, tra cui cantanti e strumentisti esperti, promettendo un’esperienza musicale indimenticabile per tutti i partecipanti.