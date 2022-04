Teramo, Il 21 aprile, a Teramo, la Quarto Savona 15, simbolo della strage di Capaci

Comune di Teramo , nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Torna a fare tappa a Teramo, dopo tre anni, la Quarto Savona 15, o meglio ciò che resta dell’auto di scorta di Giovanni Falcone distrutta dall’esplosione di Capaci, dentro la quale furono trucidati i tre agenti Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani.

In piazza Martiri della Libertà, giovedì 21 aprile dalle 10,30 alle 18:00 l’auto sarà visibile nella teca dentro la quale è riposta, simbolo della crudeltà della malavita organizzata ma, al tempo stesso, immagine di reazione civica –

Per l’occasione, saranno presenti in città alcuni “testimoni di legalità”, tra i quali Tina Montinaro, moglie di Antonio caposcorta del giudice Falcone ucciso dalla mafia appunto il 23 maggio 1992.

Il Sindaco D’Alberto rimarca il significato dell’evento: “Una occasione importante, nel trentennale delle stragi di Capaci e di Via D’Amelio, (gli omicidi dei Giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, con le loro scorte). Vogliamo così ribadire il messaggio della necessità della lotta alla cultura mafiosa, che non deve essere circoscritta ad un territorio ma deve essere fatta propria dall’intero Paese”.Con questa iniziativa prende anche il via il Mese della legalità, che prevede incontri, momenti di riflessione, dibattiti e del quale nei prossimi giorni, sarà presentato il programma – si apprende dal portale web ufficiale.

La “Quarto Savona 15”, sarà esposta nel quadro delle cerimonie dal “Premio Borsellino” in collaborazione con l’Associazione nazionale Magistrati – Abruzzo e la Polizia di in occasione del XXX anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio –

