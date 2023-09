Teramo, Il 29 settembre, anche a Teramo la notte europea dei ricercatori

Comune di Teramo , nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Torna il 29 settembre 2023 l’appuntamento internazionale con la “Notte dei ricercatori”. Anche quest’anno la sinergia tra Comune di Teramo, Università, Fondazione Tercas, Inaf (Osservatorio Astronomico) e Istituto Zooprofilattico consente lo svolgimento di una serie di eventi che si terranno nel centro storico della città: esperimenti, seminari divulgativi, concerti, attività ludiche per tutte le età.La Notte dei Ricercatori è un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea fin dal 2005 che coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i paesi europei – L’obiettivo è di creare occasioni di incontro tra ricercatori e cittadini per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca in un contesto informale e stimolante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le attività si svolgeranno nel suggestivo centro storico della città la notte del 29 settembre a partire dalle ore 18.30.

L’intervento del Sindaco durante la conferenza stampa di presentazione

Il programma

