Teramo, Il Comune di Teramo aderisce alla Giornata Internazionale dei Musei

Teramo

Mercoledì 18 Maggio, in occasione della Giornata Internazionale dei Musei 2022 promossa dall’ICOM e intitolata quest’anno “Il potere dei musei”, il Polo museale della Città di Teramo organizzerà per l’intera giornata tutta una serie di iniziative nei locali della Pinacoteca Civica rivolte studenti, cittadini e famiglie, con l’obiettivo di stimolarne la partecipazione alla vita della comunità attraverso l’arte e l’inclusione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ad aprire la giornata sarà, alle 8:30, l’iniziativa “Intervista all’artista”. Nell’ambito del progetto didattico che ha coinvolto la classe 4°A della scuola primaria Noè Lucidi, intitolato “Il trionfo del giallo”, gli alunni intervisteranno la pittrice teramana Claudia Mancinotti. Il programma della giornata proseguirà alle 10.30 con “Percorsi animati: i segreti del museo”, una caccia al tesoro alla scoperta dei segreti della Pinacoteca Civica e della Villa Comunale, sede un tempo dell’Orto Botanico, dedicata alle classi terze e quarte della scuola primaria – Il percorso avrà la durata di 1 ora e saranno organizzati 2 turni, uno alle ore 10:00 e alle 11:30, ai quali potranno partecipare un massimo di 3 classi per turno – recita il testo pubblicato online. Dalle 15:00 alle 17:00 sarà invece la volta di “Una foto al museo”. L’iniziativa, che coinvolgerà gli studenti del Liceo Artistico “Delfico Montauti” di Teramo, coordinati dal professor Massimiliano Donatiello, vedrà i ragazzi realizzare ritratti fotografici dei visitatori della Pinacoteca Civica – si legge sul sito web ufficiale. A chiudere la giornata, alle 18, sarà infine l’iniziativa “Donne e diritti: il potere di immaginare mondi nuovi nella collezione della Pinacoteca Civica”, un percorso attraverso una selezione di opere che diventerà l’occasione per raccontare alcuni momenti storici fondamentali che hanno permesso l’avanzamento dei diritti delle donne nel mondo del lavoro – riporta testualmente l’articolo online. All’appuntamento prenderà parte Natascia Innamorati, segretaria generale della Fiom Cgil di Teramo e delegata per la parità di genere – si apprende dalla nota stampa. L’iniziativa vede la collaborazione dell’Ente nazionale sordomuti di Teramo, che garantirà la presenza di un interprete della lingua dei segni. “Iniziative come questa sono fondamentali per aprire sempre più alla cittadinanza il nostro polo museale, farlo conoscere e coinvolgere i cittadini, a partire dai giovani che rappresentano il nostro futuro, nella promozione del patrimonio storico, artistico e culturale della città – commenta il primo cittadino – quando parliamo della cultura come capitale intendiamo proprio questo – aggiunge testualmente l’articolo online. Ovviamente l’adesione alla Giornata Internazionale dei Musei si inserisce nel più generale progetto di valorizzazione dei nostri spazi museali, che abbiamo portato avanti fin dal nostro insediamento, che ha visto la riapertura tutti gli spazi culturali a partire dalla Pinacoteca civica e il coinvolgendo attivo delle scuole”.

