Teramo, Il Comune di Teramo alla commemorazione della strage di Nassiriya

Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il vicesindaco Stefania Di Padova, il Presidente del Consiglio comunale Alberto Melarangelo e il Consigliere comunale Alessio D’Egidio hanno partecipato, nel primo pomeriggio, alla breve ma intensa cerimonia in commemorazione dei caduti di Nassiriya, svoltasi nell’omonimo giardino dinanzi al monumento ad essi dedicato, realizzato dallo scultore Fausto Cheng. Erano presenti anche i vertici del Corpo dei carabinieri della provincia, a cominciare dal comandante, colonnello Massimo Corradetti, oltre ad una delegazione dell’ANC (Carabinieri in quiescenza).La cerimonia si è svolta nell’anniversario dell’attentato che, nel 2003 costò la vita a 28 uomini, 19 dei quali italiani – precisa il comunicato. Dopo la lettura dei nomi delle vittime, si è passati alla lettura del Messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e quindi alla solenne deposizione della corona; è seguita la benedizione e la cerimonia si è conclusa con la lettura della preghiera del carabiniere – Il vicesindaco Stefania Di Padova sottolinea come: “Il 12 novembre del 2003 l’attentato che colpì la base “Maestrale” in Iraq, spezzò la vita di diciannove italiani — militari e civili — impegnati in una missione di pace – si apprende dalla nota stampa. Uomini e donne che servivano il nostro Paese con dedizione, competenza e coraggio – Uomini e donne che credevano nel valore della presenza italiana nel mondo: una presenza fondata sul rispetto, sulla solidarietà, sulla costruzione di ponti tra i popoli – precisa il comunicato. Oggi, ventidue anni dopo, quella ferita è ancora viva nella memoria nazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ricordarli significa rinnovare un impegno – recita il testo pubblicato online. Perché la pace non è un dono garantito, ma una responsabilità che ciascuno di noi è chiamato a custodire – si apprende dalla nota stampa. Viviamo un tempo difficile – si apprende dalla nota stampa. Un tempo in cui le tensioni internazionali si moltiplicano, i conflitti tornano a insanguinare aree già provate del pianeta, e l’instabilità geopolitica tocca anche il nostro Mediterraneo, l’Europa orientale, il Medio Oriente – recita la nota online sul portale web ufficiale. In questo scenario complesso, il sacrificio di Nassiriya ci parla ancora: ci ricorda il valore del servizio, della presenza, della cooperazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’Italia, nelle missioni internazionali, non porta armi di conquista, ma strumenti di pace – Non cerca dominio, ma stabilità. Non impone, ma costruisce dialogo – riporta testualmente l’articolo online. È questo il significato profondo del nostro impegno nel mondo – E allora, oggi, commemorare i caduti di Nassiriya significa ribadire la nostra fiducia nei principi che fondano la Repubblica: il rispetto del diritto, la dignità della persona, la ricerca instancabile della pace – si apprende dalla nota stampa. Il loro sacrificio non appartiene solo al passato – riporta testualmente l’articolo online. Appartiene al presente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ogni volta che un servitore dello Stato indossa la divisa con senso del dovere, ogni volta che un cittadino sceglie il dialogo al posto del conflitto, ogni volta che un’istituzione difende la legalità e la solidarietà, Nassiriya rivive — come monito, come esempio, come speranza – In questo giorno di memoria, il silenzio che accompagna i loro nomi diventa parola – si legge sul sito web ufficiale. Una parola semplice, ma forte: impegno; per la pace, per la giustizia, per l’Italia – viene evidenziato sul sito web. Che il loro esempio continui a illuminarci, come luce discreta e profonda nel cammino della nostra comunità”.

