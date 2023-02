Teramo, Il Comune omaggia con una targa la campionessa di pattinaggio Ambra Florimbi

- Advertisement -

Il Sindaco Gianguido D’Alberto, in occasione dell’iniziativa “Sport e corretta alimentazione: la ricetta vincente”, organizzata dall’Istituto comprensivo Savini-San Giuseppe-San Giorgio con il patrocinio del Comune di Teramo e che si è svolta questa mattina al Parco della Scienza, ha omaggiato con una targa la campionessa di pattinaggio Ambra Florimbi.

Nata a Teramo il 29 dicembre 1990, Ambra Florimbi ha conseguito nel 2022 la Laurea in Scienze Motorie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tesserata nella società di pattinaggio artistico GSD Aprutino Teramo dal 1997 e atleta internazionale Fisr Coni, è attualmente vice campionessa mondiale di pattinaggio artistico – recita il testo pubblicato online.

Nel corso della sua carriera ha ottenuto diversi riconoscimenti – precisa la nota online. Tra questi quella di campionessa regionale FIHP specialità Solo Dance nella categoria Promozionale C,D nel quadriennio 2008-2011 e quella di campionessa regionale specialità Solo Dance nella categoria Senior nel periodo 2012-2022.

“Questa targa è un omaggio che l’Amministrazione Comunale, a nome della città, rivolge ad Ambra Florimbi per i suoi meriti artistici – ha sottolineato il Sindaco – Ambra, come tanti ragazzi della sua generazione, incarna l’esempio dell’abnegazione, dello spirito di sacrificio, troppo spesso dimenticati, che sono essenziali per il raggiungimento dei propri obiettivi – Come Amministrazione fin dal nostro insediamento abbiamo messo in campo tutta una serie di iniziative volte a valorizzare lo sport in tutte le sue forme, con l’obiettivo di promuovere quei valori propri dello sport quali li spirito di squadra, il rispetto delle regole, l’integrazione sociale e la cooperazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Soprattutto abbiamo investito ingenti risorse nella riqualificazione degli impianti sportivi, tra i quali proprio la pista di pattinaggio dell’Acquaviva, per la quale sono attualmente in corso i lavori di ammodernamento e il cui progetto è stato condiviso con il mondo dell’agonismo”.

