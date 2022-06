Teramo, Il consiglio comunale approva il Pef della Tari

Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Questo pomeriggio il consiglio comunale ha approvato con 20 voti favorevoli, 6 contrari e 1 astenuto, il Piano economico finanziario della Tari, il primo successivo alla trasformazione della Team in società in house – si apprende dalla nota stampa. Il piano, nonostante il caro bollette, per il quale sono stati iscritti nel Pef oltre 300mila euro, avrà un costo complessivo di 10.349.000 euro – riporta testualmente l’articolo online. “E’ un Pef il cui costo è il più basso degli ultimi 10 anni e questo grazie, da un lato, alla razionalizzazione messa in campo in attesa del piano industriale, con una riduzione immediata dei costi fissi di 240mila euro – sottolineano il sindaco Gianguido D’Alberto e l’assessore al bilancio Stefania Di Padova – e dall’altro, per la scelta politica dell’amministrazione di applicare un importante riduzione della pressione Tari grazie all’utilizzo di alcune risorse che si sono liberate”. Per abbattere il costi a carico dei cittadini, come illustrato dall’assessore Di Padova, sono state utilizzate 500mila euro di risorse proprie del Comune e 495mila euro relativi ai fondi per l’emergenza covid avanzati dallo scorso anno e non richiesti dai cittadini – “Attraverso queste risorse – proseguono i due amministratori – siamo riusciti ad arrivare a un abbattimento generale di un milione di euro del costo messo a tariffa e ad applicare la riduzione delle tariffe sia all’utenze domestiche che a quelle non domestiche”. La riduzione della tariffa interesserà tutte le utenze, con una diminuzione più consistente per le frazioni, interessate dal sistema misto porta a porta ed ecoisole – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Le misure di agevolazione previste per le aree frazionali consentirà, per le stesse frazioni, un ulteriore abbattimento di 500mila euro – spiega l’assessore Di Padova – le relative utenze godranno, dunque, di una riduzione maggiore rispetto a quella prevista per tutti i cittadini”. Una scelta che, evidenzia il sindaco, “si pone nell’ottica della valorizzazione della differenziata e della tariffa puntuale e che mira a dare uno ristoro e un riconoscimento a quelle comunità per le quali è stato introdotto il sistema misto”.

