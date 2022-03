Teramo, Il corso di formazione-informazione per le coppie aspiranti all’adozione nazionale e internazionale

Comune di Teramo , nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Sabato 5 Marzo, alle 15.00, nella sala Ipogea di piazza Garibaldi, prenderà il via il 22° corso base di formazione/informazione per le coppie aspiranti all’adozione nazionale e internazionale promosso dal Comune di Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel primo appuntamento sarà presentato il libro “Mamma, tu in che pancia sei nata?” di Sara Anceschi con il contributo di Joyce Falvia Manieri, a cura dell’associazione “Genitori si diventa” con la collaborazione dell’amministrazione comunale e dell’Equipe integrata adozioni, rappresentata dalla psicologa-psicoterapeuta della Asl di Teramo Gilda Di Giammarco e dall’assistente sociale del Comune Daniela Ulissi.“L’adozione è un atto d’amore ma soprattutto una scelta consapevole di accoglienza di un bambino all’interno di una famiglia – commenta l’assessore al sociale Ilaria De Sanctis – con questo corso, giunto alla 22a edizione, vogliamo fornire alle coppie interessate tutte le informazioni necessarie sul percorso da intraprendere e approfondire insieme a loro tutti gli aspetti legati alla specificità dell’adozione”.Il corso, oltre all’appuntamento di sabato, prevede altre tre giornate (il 16 e il 23 marzo dalle 08.30 alle 13.30 e il 6 aprile dalle 09.00 alle 13.00), che si svolgeranno nell’auditorium del Parco della Scienza e dove le coppie potranno confrontarsi sui vari aspetti legati all’adozione con gli operatori dell’Equipe integrata adozioni.

- Advertisement -

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal Comune di Teramo e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.teramo.it