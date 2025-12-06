Teramo, il Lions Pallamano sfida il CUS Palermo nella Serie A Silver Maschile

Il Lions Pallamano di Teramo si prepara per una sfida cruciale contro il CUS Palermo in occasione della Serie A Silver Maschile. La partita promette di essere un momento significativo per entrambe le squadre, desiderose di centrare la vittoria per migliorare la propria posizione in classifica. I Lions, reduci da una serie di prestazioni solide, cercano di consolidare il proprio gioco e di affrontare al meglio la squadra siciliana, composta da atleti di grande talento. “Siamo pronti e determinati a dare il massimo”, ha dichiarato il capitano della squadra. L’incontro avrà luogo presso il palazzetto dello sport locale e si prevede una buona affluenza di pubblico, con i tifosi che sosterranno i loro atleti per spingerli verso una vittoria importante.