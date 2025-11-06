Teramo, Il nuovo Piano Urbanistico Comunale

Comune di Teramo , nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Presentato ai cittadini, alle associazioni di categoria, ai professionisti, il nuovo Piano Urbanistico Comunale – si apprende dalla nota stampa. Il PUC è lo strumento fondamentale attraverso il quale un Comune pianifica e disciplina l’uso del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Con esso, vengono definite le strategie di sviluppo urbanistico, regolamentati gli interventi edilizi e stabilite le modalità di utilizzo delle diverse aree comunali, con l’obiettivo di garantire uno sviluppo equilibrato, sostenibile e in linea con le esigenze della comunità. L’attuazione del PUC avviene tramite piani o strumenti urbanistici esecutivi, che costituiscono le modalità operative attraverso cui si realizzano le trasformazioni previste dal Piano stesso – riporta testualmente l’articolo online. L’amministrazione ha scelto di utilizzare uno slogan evocativo per descrivere modalità e finalità del Piano: “Teramo è PIÙ – Piano di Innovazione Urbana”. Un progetto ambizioso, che mira a costruire una Teramo più sostenibile, più resiliente e più vicina ai cittadini – precisa il comunicato. Il PUC rappresenta quindi la guida strategica per lo sviluppo urbanistico del Comune, assicurando che le trasformazioni del territorio avvengano in modo coerente con gli obiettivi di crescita sostenibile, tutela ambientale e miglioramento della qualità della vita dei cittadini – precisa la nota online. Con “Teramo è PIÙ”, il Comune si impegna a costruire una città più inclusiva, resiliente e innovativa, capace di affrontare le sfide del nostro tempo – riporta testualmente l’articolo online. Il Piano di Innovazione Urbana non è solo uno strumento tecnico, ma un progetto condiviso, che unisce territorio, comunità e istituzioni per creare un modello di sviluppo armonioso e sostenibile, per mettere al centro il cittadino, la sicurezza e la crescita inclusiva, rispondendo alle esigenze del presente e anticipando quelle di domani.Il Piano di Innovazione Urbana di Teramo si articola in sei strategie operative – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’obiettivo è promuovere una trasformazione profonda del tessuto sociale, economico e ambientale, con una visione condivisa che punti al benessere collettivo – recita il testo pubblicato online. La partecipazione attiva dei cittadini, delle associazioni e degli stakeholder è l’elemento centrale – si apprende dalla nota stampa. Il Sindaco Gianguido D’Alberto sottolinea: “Questo processo non è solo un obbligo formale, ma un vero e proprio strumento per costruire un piano condiviso, capace di rispondere alle reali necessità del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Grazie a iniziative strutturate e al costante coinvolgimento della comunità, ogni fase del PUC diventa un’opportunità per ascoltare, confrontarsi e integrare le diverse prospettive – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È un progetto che guarda avanti, che non si limita a regolare lo sviluppo urbano ma lo orienta verso sostenibilità, innovazione e partecipazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Teramo è PIÙ significa una città che cresce, che protegge, che ascolta – viene evidenziato sul sito web. Il PUC dovrà dialogare con gli altri strumenti di pianificazione , in particolare il piano urbano del traffico, quello del commercio e quello del verde – si apprende dalla nota stampa. E poi con gli altri strumenti sovraordinati di pianificazione, provinciali e regionali ”Dal canto suo, l’assessore Graziano Ciapanna definisce le sei linee guida: “Una città sicura e resiliente, capace di prevenire i rischi naturali e ambientali; una città verde e blu, dove sostenibilità e adattamento climatico diventano criteri di pianificazione; una città dell’abitare e della rigenerazione, che valorizza il patrimonio esistente e promuove la policentricità; una città del lavoro, aperta a innovazione, impresa e ricerca; una città della cultura, che trasforma le radici storiche in leva di crescita sociale ed economica;e infine un contesto rurale e paesaggistico che ricuce il legame tra la città e il suo territorio agricolo e naturale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il nuovo Piano nasce anche dal contributo scientifico di tre Università: l’Università di Camerino, l’Università di Teramo e l’Università dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. La pianificazione si offre alla valutazione dei cittadini con un nuovo portale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

