Teramo, Il progetto “I giovani, lo sport e la Comunità”

Presentato il progetto "I giovani, lo sport e la Comunità", il cui obiettivo è di favorire l'inclusione dei giovani e giovani adulti, in particolare svantaggiati, mediante attività sportive ed extra-sportive che possano apportare benefici a livello fisico, mentale e sociale. Il progetto prevede una serie di attività, da svolgere presso il Palasannicolò a San Nicolò a Tordino.

Attività Sportive: Pallamano, Atletica,Palestra – Attività Extra Sporive: Giochi Tradizionali, Supporto Psicologico, Sport in Costituzione, Corso di Primo Soccorso, Mappatura delle inclinazioni, capacità e competenze e bisogni formativi, Orientamento Formativo e Professionale, Educazione Digitale

La finalità del progetto è tutta racchiusa nel suo titolo, ovvero un percorso innovativo che attraverso la pratica delle attività sportive supportate e integrate da altre atività, consenta ai giovani di età compresa tra i 14 e 34 anni la partecipazione attiva alla comunità locale – L'idea basa le sue fondamenta sul coinvolgimento di diverse centinaia di giovani, offrendo loro a titolo gratuito un laboratorio permanente, che dà la possibilità di far emergere e sviluppare consapevolezza personale in un contesto di comunità locale

Gli obiettivi sono di favorire uno stile di vita sano tra i giovani attraverso l'avvio di processi di info/formazione, sensibilizzazione e diffusione del benessere; prevenire fenomeni di esclusione e drop-out nei giovani e favorire la loro partecipazione ativa attraverso la promozione della pratica sportiva; rafforzare il ruolo della comunità educante al fine di prevenire fenomeni di esclusione e disagio

L'intervento si realizza in collaborazione con diversi partner locali, che offriranno un sostegno qualificato alle diverse attività . Il progetto, che vede la Lions Handball Teramo come ente capofila ha i seguenti partner: Comune di Teramo; Azienda Diritto allo; Studio – A. D.S.U. Teramo; Convitto Nazionale M. Delfico Teramo; Federazione Italiana Giuoco Handball – F.I.G.H.; Piccola Opera Charitas ; Autismo Abruzzo; Unione Italiana Sport Per tutti – U.I.S.P. Aps; IN-FORMA e-learning school e Formatalenti Coop. Impresa Sociale

Il progetto è stato finanziato per un importo di 100.000 euro, dalla Società Pubblica SPORT E SALUTE Spa e dal Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale, nell’ambito del Bando Spazi Civici di Comunità – S.C.C. Play District 2022, e prevede la possibilità, per diverse centinaia di ragazzi dai 14 ai 34 anni, di praticare gratuitamente le attività nel biennio 2023-25.

L'assessore alle Politiche Sociali, Ilaria De Sanctis sottolinea: "Innanzitutto un ringraziamento al Lions club handball per aver voluto coinvolgere il Comune in un progetto ambizioso che coniuga lo sport con le attività di formazione rivolte a quella parte della nostra comunità che vive in una zona d'ombra perché non studia, non lavora e evita relazioni sociali. Il rimettere al centro gli spazi civici come luoghi di aggregazione in un momento storico in cui tutto viaggia in rete, è il punto vincente di questo progetto che sicuramente raggiungerà l'obiettivo di ridurre il più possibile la condizione di emarginazione sociale che molti giovani vivono".

