Teramo, Il prossimo 12 maggio, seduta del Consiglio Comunale

All’esito delle conferenza dei capigruppo, il Presidente Alberto Melarangelo ha convocato la prossima seduta del Consiglio Comunale, che si terrà all’Auditorium del Parco della Scienza – La prima convocazione è fissata per giovedì 12 maggio, alle ore 08:30; la 2a convocazione per lunedì 16 maggio, alle ore 10:30. Di seguito l’Ordine del Giorno – riporta testualmente l’articolo online.

1. Approvazione rendiconto della gestione per l’esercizio 2021 – art. 227 del TUEL e della relazione sulla gestione 2021 (art. 151 comma 6 ed art. 231 comma 1 del TUEL – art. 11 comma 6 D.Lgs. 118/2011);2. Costituzione diritto di superficie ad uso gratuito in favore del Comune di Teramo, per la durata del contratto di servizio di igiene urbana su terreni di proprietà della TEAM S.p.A. per la realizzazione del polo integrato per la sostenibilità ambientale; 3. Appendice al regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale regolamento per lo svolgimento delle sedute del consiglio, delle commissioni e delle conferenze capigruppo in videoconferenza e in modalità “mista “;4. Mozione Gruppo consiliare Cittadini in Comune: “City Branding della Città di Teramo”.

