Teramo, Il servizio di trasporto disabili presso i centri diurni a carattere sanitario e riabilitativo

La Giunta Comunale, su indirizzo dell’Assessore competente Ilaria De Sanctis, ha avviato una co-progettazione con le Associazioni per l’istituzione – in via sperimentale e per la durata di un anno – del servizio di trasporto sociale rivolto ai disabili e finalizzato all’accompagnamento presso i centri diurni a carattere sanitario e riabilitativo “La Dimora” e “La Piazzetta”. Il servizio sarà attivo dal prossimo 1° agosto – recita il testo pubblicato online. Sul sito istituzionale – nella sezione Comunicazione dai settori – è pubblicato il modulo di domanda che gli eventuali fruitori interessati dovranno presentare all’Ufficio Protocollo dell’Ente sito in Via della Banca o a mezzo PEC.Per i dettagli, è possibile contattare l’Ufficio Politiche Sociali ai seguenti numeri telefonici: 0861/324848 oppure 0861/324234.L’assessore Ilaria De Sanctis ricorda che l’amministrazione comunale “Pone al centro della sua azione amministrativa il riconoscimento e la tutela della persona umana; perché ciò possa realizzarsi compiutamente, applichiamo il principio della sussidiarietà, favorendo l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, gli Enti del Terzo Settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura – viene evidenziato sul sito web. Riconosciamo – prosegue l’assessore – che la pratica del dono è una concreta espressione di partecipazione e solidarietà, e per questo intendiamo favorirne lo sviluppo, salvaguardandone contemporaneamente la spontaneità e l’autonomia, e sostenendo l’apporto originale per il perseguimento delle specifiche finalità.”

