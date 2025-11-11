Teramo, Il Sindaco e il Prefetto incontrano i rappresentanti di alcune frazioni

Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il Sindaco Gianguido D’Alberto e il Prefetto Fabrizio Stelo, insieme all’Assessore Pina Ciammariconi e alla consigliera comunale Deborah Fantozzi, hanno incontrato i rappresentanti delle frazioni di Magnanella, Villa Gesso, Putignano, Piano della Lenta, Castagneto, Garrano, Ponte Vezzola e Scapriano, per un confronto sulla sicurezza urbana e sulla sicurezza stradale nelle frazioni. Confronto nel corso del quale i rappresentanti delle istituzioni hanno raccolto le istanze arrivate dai cittadini e illustrati le azioni messe in campo e quelle che saranno realizzate anche sulla scorta delle richieste arrivate dai cittadini – aggiunge la nota pubblicata. Richieste che hanno interessato, anche alla luce di alcuni furti segnalati dai cittadini nell’ultimo anno, un potenziamento dell’illuminazione pubblica e l’installazione di nuove telecamere, oltre ad interventi di sistemazione e di limitazione della velocità su alcune strade statali e provinciali oltre che di manutenzione di alcuni edifici pubblici e privati attualmente inutilizzati – aggiunge la nota pubblicata. Sul tavolo anche la situazione di degrado, denunciata dai residenti, delle case ATER di Villa Gesso, inagibili dal sisma e ricomprese nel pacchetto di interventi di ricostruzione in capo all’azienda territoriale per l’edilizia residenziale – si apprende dalla nota stampa. “Si è trattato di una riunione molto costruttiva e caratterizzata dalla massima collaborazione – sottolinea il primo cittadino – in cui abbiamo raccolto le sollecitazioni dei residenti e assunto degli impegni – aggiunge la nota pubblicata. Come ho avuto modo di ricordare in questi anni come Amministrazione abbiamo investito molto sulla sicurezza urbana, potenziando il corpo dei vigili urbani e rafforzando quelle misure di deterrenza quali il sistema di videosorveglianza – Quando ci siamo insediati la prima volta non c’era alcuna telecamere funzionante sul territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Oggi ne abbiamo circa 100, installate nei punti più sensibili di un territorio comunale che, come ha ricordato anche il Prefetto Stelo, che ringraziamo per la presenza e l’attenzione che ha sempre dimostrato, è particolarmente vasto e con diverse specificità. Ovviamente bisogna fare sempre di più e per questo abbiamo assunto l’impegno sia di velocizzare l’implementazione dei nuovi punti luce sul territorio, con specifico riferimento alle frazioni, sia di installare, compatibilmente con le risorse disponibili, nuove telecamere nei punti che saranno condivisi con le forze dell’ordine”.

