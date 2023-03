Teramo, Il Sindaco e il vicesindaco incontrano il Consigliere  del Ministro dell’Istruzione

- Advertisement -

Questa mattina il Sindaco Gianguido D’Alberto, insieme al Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Cavallari, al Presidente della Provincia Camillo D’Angelo e a due rappresentanti della struttura tecnica del Comune, il dirigente Gianni Cimini e il funzionario Pierluigi Manetta, ha ricevuto in Comune Valeria Alessandrini, Consigliere del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, responsabile dello svolgimento delle attività di gestione dei rapporti con le autorità territoriali e di promozione e coordinamento delle iniziative a favore del mondo dell’istruzione nei territori di Umbria, Abruzzo, Marche, Toscana e in particolare delle aree del cratere sismico – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel corso dell’incontro, organizzato dal primo cittadino, che ha coinvolto anche il Presidente della Provincia per una risposta di sistema, sono stati affrontati diversi temi, tra i quali quello relativo alla necessità di trovare soluzioni condivise che permettano di procedere alla ricostruzione delle scuole in tempi ragionevoli senza compromettere l’attività didattica – si legge sul sito web ufficiale. Un’attività che oggi deve tener conto da un lato dell’aumento dei prezzi e dall’altro dalla difficoltà, da parte degli enti locali, di individuare strutture dove ospitare gli studenti durante lo svolgimento dei lavori negli edifici scolastici interessati.Tra le proposte avanzate dal Comune quella di una ricognizione di tutte le ex scuole, chiuse da tempo, che potrebbero essere oggetto di lavori immediati e costituire locali “jolly” dove trasferire temporaneamente gli studenti, con la relativa individuazione di appositi canali di finanziamento – La riunione, particolarmente proficua e collaborativa, si è chiusa con l’impegno delle Amministrazioni Comunale e Provinciale a inviare quanto prima un’apposita relazione, che sarà seguita da un incontro a Roma in cui affrontare le questioni specifiche e le priorità da affrontare – si apprende dalla nota stampa. Il Sindaco Gianguido D’Alberto, nella sua veste anche di Presidente Anci Abruzzo, ha inoltre proposto al Consigliere Valeria Alessandrini, di organizzare anche un incontro insieme a tutti i sindaci del cratere sismico alla presenza anche del commissario straordinario per la ricostruzione Guido Castelli, per affrontare in maniera condivisa tutta una serie di questioni relative alla ricostruzione delle scuole – si apprende dalla nota stampa. “L’incontro ci ha permesso di avviare una prima interlocuzione con il Ministero – sottolinea il primo cittadino – attraverso il Consigliere Valeria Alessandrini, tra le cui attività c’è proprio quella di gestire i rapporti con i territori e in particolare con le aree del cratere, che ringraziamo per la disponibilità che ha mostrato fin dal primo momento – recita il testo pubblicato online. Nei prossimi giorni le invieremo un’apposita relazione in cui illustreremo la situazione, indicando quelle che sono le priorità per il nostro territorio e organizzeremo subito, speriamo già la prossima settimana, un incontro a Roma per il Ministero, nella convinzione di aver gettato le basi per un rapporto istituzionale ispirato alla massima collaborazione”.

