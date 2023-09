Teramo, Il Sindaco e l’assessore allo Sport incontrano la Teramo a spicchi Basket

Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Una tradizione che si ripropone ogni settembre al Parco della Scienza – viene evidenziato sul sito web. Un saluto, quello dei giocatori e dello staff della Teramo a Spicchi al sindaco Gianguido D’Alberto e all’assessora comunale allo Sport Alessandra Ferri, che anche quest’anno non poteva mancare nel pre-campionato – recita il testo pubblicato online. Guidata dal presidente della TaSp 2K20 Fabio Nardi la formazione biancorossa ha così voluto presentarsi al primo cittadino della città di Teramo per un metaforico abbraccio a tutta la comunità sportiva locale da parte di chi difenderà il nome della città nel quarto campionato italiano di pallacanestro – recita il testo pubblicato online. A fare gli onori di casa, il sindaco Gianguido D’Alberto, che dopo aver conosciuto giocatori e nuovo staff tecnico ha sottolineato: “Ogni anno organizziamo con piacere questo saluto istituzionale fra squadra e amministrazione – si apprende dalla nota stampa. Un momento giustamente raccolto, nella sede del consiglio comunale, perché c’è da conoscersi e da scambiarci sensazioni e impressioni per mettere il giusto impegno verso la stagione che va ad iniziare – si apprende dalla nota stampa. Mi piace poi la scelta di valorizzare i talenti teramani, creando un gruppo solido di ragazzi del posto che avranno spazio in prima squadra – si legge sul sito web ufficiale. E questo non è semplice campanilismo ma sintomo di legame forte con le proprie radici – E’ un elemento fondamentale per dare continuità a un progetto straordinario come quello della TaSp. Un progetto che prende spunto da una storia importante celebrata pochi mesi fa con il centenario della pallacanestro a Teramo – E’ sempre stato forte, e sempre lo sarà, il legame fra basket e la Teramo – riporta testualmente l’articolo online. E in questi ultimi anni la TaSp è stata un punto di riferimento, una realtà che ha profuso impegno continuo per valorizzare lo sport in città. Ricordiamo quindi che ogni domenica scendendo in campo si difende il nome di Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. Fatelo sempre con orgoglio e rispetto della sua storia cestistica, di cui oggi siete protagonisti – aggiunge la nota pubblicata. Da parte nostra, faremo di tutto per essere al vostro fianco dandovi assistenza e supporto sempre”. Una nota positiva è arrivata anche dall’assessora allo Sport Alessandra Ferri: “E’ la prima volta che partecipo a questo incontro ed è stato bello conoscere da vicino la squadra – Seppur sono stata nominata assessore da poco tempo ho già avuto modo di apprezzare la dedizione e l’impegno del presidente Nardi e dei suoi soci – Una volontà che permette di garantire a Teramo una realtà di livello nazionale nella pallacanestro – Laddove possibile cercherò anche di seguire qualche partita con piacere, mentre ai ragazzi voglio ribadire il concetto di dare il massimo ogni volta per rappresentare con orgoglio la nostra città”.

Soddisfatto per l’incontro con le istituzioni anche il presidente della Teramo a Spicchi Fabio Nardi: “Con piacere rinnoviamo questo appuntamento con le Istituzioni cittadine, a voler simbolicamente incontrare tutta la città di Teramo – recita il testo pubblicato online. Abbiamo sicuramente tanta passione ma sappiamo bene quali sacrifici richiede la pallacanestro a questi livelli e le Istituzioni devono starci vicino e aiutarci – aggiunge la nota pubblicata. Ai giocatori dico sempre che valore abbia la maglia che indossano e i colori che difendono ogni partita – viene evidenziato sul sito web. Devono rappresentare tutti i cittadini di Teramo e devono farlo con grinta e voglia di lottare”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa del Comune di Teramo . I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.teramo.it