Teramo, Il sindaco ringrazia gli studenti di San Nicolò per la solidarietà all’Ucraina

Questa mattina, in occasione della giornata in cui tutte le città europee sostengono l’Ucraina per un grande e unico messaggio di pace, il sindaco Gianguido D’Alberto ha portato il saluto e il ringraziamento della città agli studenti dell’istituto comprensivo Teramo 4 di San Nicolò a Tordino, che hanno organizzato a scuola, coordinati dalla dirigente Adriana Piscella, dai docenti e dal consiglio di istituto presieduto da Lorena Sistilli, una raccolta di beni di prima necessità da inviare in Ucraina – si legge sul sito web ufficiale. Raccolta alla quale hanno collaborato anche la Pro loco e l’associazione San Nicolò per crescere – recita la nota online sul portale web ufficiale.

“Oggi sono qui, in rappresentanza dell’intera città – ha detto il primo cittadino rivolto agli studenti – per ringraziarvi dell’umanità dimostrata, insieme ai vostri insegnanti e alle vostre famiglie, donando qualcosa di voi alle popolazioni che in questo momento sono colpite dalla guerra – si legge sul sito web ufficiale. Un po’ di voi che non è solo materiale ma che rappresenta una parte del vostro cuore, del vostro pensiero e che vi unisce idealmente a quei ragazzi che purtroppo, oggi, non possono permettersi di stare seduti in classe a riflettere sulla bellezza del senso di comunità ma che sono costretti ad abbandonare la propria terra, i propri luoghi, le proprie case, le proprie scuole – Noi dobbiamo avere la capacità, come avete dimostrato voi in questi giorni, di percepire ogni sofferenza dei nostri fratelli, ovunque essi siano – Voi oggi lo avete dimostrato, dandoci una lezione straordinaria”.

Il sindaco ha poi sottolineato l’importanza di riscoprire i valori fondanti dell’Europa, “nata per la pace”.

