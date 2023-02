Teramo, Inaugurato il nuovo campo polivalente di Villa Schiavoni

- Advertisement -

Comune di Teramo , ultime dal sito web istituzionale:

Il Sindaco Gianguido D’Alberto, l’Assessore allo Sport Sara Falini, l’Assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Cavallari e l’Assessore alle Manutenzioni Valdo Di Bonaventura, insieme alla comunità di Villa Schiavoni, hanno inaugurato il nuovo campetto polivalente delle frazione, con annessa area giochi.

Un’opera particolarmente attesa, che va a riqualificare l’area attraverso uno spazio aggregativo dedicato a giovani e famiglie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il campetto, con fondo in resina, potrà ospitare partite di calcetto pallavolo, basket e tennis.

“Questo intervento è un risultato di comunità – ha sottolineato il Sindaco – e coniuga la rigenerazione urbana, con il recupero di uno spazio in passato lasciato in abbandono, e la rigenerazione sociale, culturale, educativa sportiva, in quanto questo stesso spazio sarà adesso a disposizione non solo dei giovani ma di tutte le famiglie – Questo nell’ambito del percorso legato a processo di riqualificazione delle frazioni, affinché non ci siano più periferie”.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Teramo . I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 18, anche mediante il sito internet del Comune di Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.teramo.it