Teramo, Inaugurato il nuovo Parco urbano a Colleatterrato

Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Inaugurato il nuovo parco urbano del quartiere San Benedetto, donato al Comune di Teramo dalla società Perfetti Van Melle, attraverso la collaborazione con la Fondazione AlberItalia ETS, con la fornitura e posa in opera di 1.000 specie arboree e arbustive nell’area dove insistono la nuova scuola materna e il nuovo parco giochi, quest’ultimo recentemente inaugurato – riporta testualmente l’articolo online. Alla cerimonia, che ha visto il coinvolgimento della stessa scuola materna con l’esibizione di una delegazione dei piccoli alunni e la piantumazione simbolica di alcuni alberi, hanno preso parte il Sindaco Gianguido D’Alberto, l’Assessore all’Ambiente Graziella Cordone e i rappresentanti della società Perfetti Van Melle e della Fondazione Alberitalia – si legge sul sito web ufficiale. Per il quartiere, il nuovo parco urbano rappresenta un importante tassello di quel processo di rigenerazione urbana che il Comune ha avviato da tempo sul territorio comunale e che, in questa occasione, si coniuga con la valorizzazione dell’impegno sociale e ambientale del privato – riporta testualmente l’articolo online. Il nuovo polmone verde della città è stato progettato e realizzato, per conto del gruppo italo olandese tra i principali produttori al mondo di caramelle e chewing gum, presente con un’importante unità produttiva a Castellalto, dalla Fondazione Alberitalia, che si occuperà anche della manutenzione dell’area verde per i prossimi 3 anni – precisa il comunicato. Numerose le specie piantumate, tra le quali il ciliegio, il tiglio, il melo, particolarmente attrattive per l’avifauna – viene evidenziato sul sito web. “Siamo particolarmente orgogliosi di inaugurare oggi questo nuovo parco urbano, che si inserisce perfettamente nel processo di rigenerazione urbana della città che stiamo portando avanti – ha sottolineato il Sindaco Gianguido D’Alberto nei suoi saluti – rigenerazione che deve essere necessariamente accompagnata dalla promozione di una cultura che veda la cura condivisa dei beni pubblici come una valore essenziale – Per questo quando la Perfetti Van Melle ci ha proposto questo progetto, abbiamo immediatamente sposato l’iniziativa e come Amministrazione abbiamo scelto appositamente questo sito tra quelli che avevamo considerato idonei – Il quartiere San Bendetto, densamente popolato, è infatti carente di aree verdi e siamo sicuri che questo intervento, unitamente a quelli già realizzati, come il nuovo parco giochi, la nuova scuola antisismica,l’adeguamento del sistema antincendio negli istituti Accademia di Pollicino e Pinocchio, la riqualificazione del borgo storico di Colleatterrato, andrà a migliorare significativamente la qualità della vita del quartiere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Anche la scelta di coinvolgere la scuola materna, oggi, in questa inaugurazione, non è casuale – si apprende dalla nota stampa. Questo parco nasce soprattutto per rispondere alle esigenze delle famiglie e dei più piccoli, che avranno a disposizione uno spazio verde dove poter giocare, socializzare, vivere momenti di spensieratezza – Per questo non posso non stigmatizzare ancora una volta l’atto di vandalismo commesso qualche giorno fa, quando sono state divelte ben 50 piantine, con un danno particolarmente importante – si apprende dalla nota stampa. Questo parco rappresenta un atto d’amore verso il quartiere e la città e tutti ne dobbiamo avere cura – si legge sul sito web ufficiale. Un ringraziamento particolare va al gruppo Perfetti Van Melle e ad AlberItalia per l’attenzione mostrata verso il nostro territorio”. Per il gruppo Perfetti Van Melle il parco urbano donato al Comune di Teramo si inserisce nel lungo percorso di iniziative realizzate in questi anni in attuazione di una chiara e concreta strategia di sviluppo sostenibile e di responsabilità ambientale e sociale, che accanto a progetti tecnici complessi finalizzati alla riduzione della propria carbon footprint, secondo gli obiettivi approvati da Science Based Target Initiative, l’ha vista supportare diversi progetti in diversi territori e città. Tra questi, la donazione al Comune di Lainate, nel 2022, di una nuova area verde con la messa a dimora, a cura della Cooperativa Cascina Biblioteca, di oltre seicento piante autoctone, nel contesto del progetto Forestami, e il progetto “La Natura Chiama”, il piano lanciato dall’azienda nel 2023, in collaborazione con il WWF Italia, al fine di di coinvolgere tutti i 1200 dipendenti delle 5 sedi italiane in un percorso di sensibilizzazione e consapevolezza sulla transizione ecologica – si apprende dal portale web ufficiale. “Siamo orgogliosi di essere qui oggi ad inaugurare insieme alle autorità comunali, a Fondazione Alberitalia e ai bambini della scuola materna questo nuovo spazio verde – ha dichiarato Massimiliano Bolognesi, direttore dello stabilimento Perfetti Van Melle di Castellalto – un’area che donerà bellezza al quartiere e ai bambini la possibilità di stare all’aperto a lungo anche nelle stagioni più calde – recita la nota online sul portale web ufficiale. Piantare alberi è sempre di più un’esigenza per migliorare il benessere urbano e per noi di Perfetti Van Melle, un atto coerente con la strategia di sviluppo sostenibile che deve coinvolgere anche le comunità che ospitano i nostri siti produttivi”. La realizzazione del nuovo parco urbano di Colleatterrato, dove il Comune ha messo a disposizione il sito e il gruppo donato le 1.000 specie arboree, tra cui 950 piantine forestali e 50 alberi, ha visto il grande impegno della Fondazione AlberItalia, alla quale Perfetti Van Melle ha affidato la progettazione e la realizzazione dell’intervento – Il nuovo polmone verde della Città, in particolare, entrerà a far parte del macro-progetto Parco Italia avviato dalla Fondazione nel 2021, con l’obiettivo di collegare le aree urbane, periurbane e rurali attraverso corridoi verdi, incoraggiare la partecipazione delle comunità locali, promuovere il valore della ricerca come base fondamentale per garantire il successo a lungo termine degli sforzi di rimboschimento, favorire l’attuazione di pratiche che promuovano la salute e la valorizzazione di alberi e foreste – si apprende dalla nota stampa. “Il nuovo parco urbano realizzato a Teramo – ha evidenziato il direttore della Fondazione AlberItalia, Sergio Gallo – è il 34° tassello di questa grande “dorsale verde” rappresentata da Parco Italia, un progetto visionario che la Fondazione sta portando avanti da diversi anni e che crea connessioni ecologiche tra città e campagna, tra montagna e mare, incrementando e valorizzando la biodiversità del territorio – riporta testualmente l’articolo online. La facile intesa che si è realizzata a Teramo con l’Amministrazione locale, le imprese, la scuola, e i tecnici per dar vita a questo progetto evidenzia l’esistenza di un “tessuto” consapevole del valore che il verde rappresenta per il benessere della comunità. Questo ci dà la spinta per sviluppare nuove idee e proporre al Comune di Teramo, con il sostegno delle imprese e dei cittadini e il supporto di AlberItalia, di proseguire nel percorso di miglioramento e consolidamento delle politiche del verde in città”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal Comune di Teramo e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il sito internet del Comune di Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.teramo.it