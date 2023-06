Teramo, Incontri, talk, proiezioni e laboratori di eXtralap

- Advertisement -

Con il mese di giugno il calendario delle performance dell’evento Extralap, diventa fitto – Gli appuntamenti del weekend che animeranno l’Arca di Teramo ma anche le vie cittadine – si apprende dalla nota stampa. Mercoledì 31 maggio alle ore 17.00 eXtralap ospita il terzo incontro con un centro d’arte abruzzese: Marcella Russo, art producer, curatrice indipendente e responsabile della Sezione Arti Visive di Spazio Matta, e Annamaria Talone, direttrice artistica coordinatrice della rete di associazioni dello Spazio Matta per le arti performative, illustreranno i progetti e le diverse iniziative che animano l’ex Mattatoio di Pescara – Il 1° giugno “compariranno” due opere di Lucrezia Testa Iannilli con New Humans, installazione – azione performativa: due meta-mitologie contemporanee, due installazioni fotografiche che appariranno contemporaneamente sia in un luogo contestualizzante, L’Arca, sia in uno inconsueto, diverso da quelli solitamente preposti all’arte, i portici di Piazza Martiri – (https://extramurosproject.wordpress.com/2023/05/03/lucrezia-testa-iannilli-new-humans)Il 2 e 3 giugno riprendono i laboratori aperti alla cittadinanza con Mobile-Immobile di Silvia Stucky e Camminare dentro di Eva Gerd.

Il Laboratorio Mobile – Immobile è dedicato a tutti quelli che vogliono scoprire, vedere e capire la differenza fra una foto ‘qualsiasi’ e una foto che abbia un’estetica, una sua bellezza: “Quello che vedi tutti i giorni non è mai uguale, cerca le cose piccole, osserva le luci e le ombre, il colore dell’aria, ogni cambiamento ritorna, guarda l’infinito spettacolo del cielo – aggiunge testualmente l’articolo online. Quello che fotografi è unico, irripetibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Merita la tua attenzione”. Cliccare qui

Il Laboratorio Camminare dentro è un viaggio alla scoperta di terre sconosciute, non reali ma immaginarie, paesaggi interiori realizzati semplicemente spostando lo sguardo oltre quello che conosciamo – recita il testo pubblicato online. Il laboratorio utilizza il disegno come mezzo di espressione: è aperto a tutti, anche a chi non è abituato o non sa disegnare, dando ascolto non alla nostra parte razionale ma facendo emergere forme della nostra dimora intima – viene evidenziato sul sito web. Cliccare qui

Sabato 3 giugno alle ore 16.00, Maurizio Coccia, direttore di Palazzo Lucarini Contemporary di Trevi, presenterà il lungo trentennale percorso del centro d’arte umbro – recita il testo pubblicato online. In esclusiva verrà proiettato il film del 2016, per la regia di Nathaniel Walters, “Franko B Because of love”, documentario biografico sulla vita dell’artista italo-inglese Franko B, partito dall’Italia verso la ribollente vita underground della Londra fine anni Ottanta per poi giungere ai vertici dell’arte contemporanea internazionale – si apprende dalla nota stampa. Il racconto si sviluppa tra interviste ai protagonisti della scena artistica e toccanti momenti di intimità. Per le scene particolari che illustrano la ricerca dell’artista, si sconsiglia la visione ai bambini e a soggetti particolarmente sensibili.

Come afferma la direttrice artistica di eXtramuros/eXtralap, Roberta Melasecca: “Con i diversi talk previsti nel programma di eXtralap, stiamo presentando altre realtà abruzzesi che lavorano sulle arti e che dell’arte indagano la visione sociale e collettiva, tentando così di generare una rete virtuosa sempre all’insegna delle porte girevoli, della città aperta che invita a uscire per sperimentare e a tornare per condividere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per noi è importante sostenere la rete artistica e associativa che si muove nella regione quanto far conoscere artisti e progetti che viaggiano per il mondo”.Luca Pilotti, consigliere comunale Teramo: “L’arte performativa richiede processi sensoriali prima che teorici e logici: l’esperienza che viviamo è la lente con cui guardare il mondo – riporta testualmente l’articolo online. In questi processi artistici con il corpo entrano in gioco l’intuizione e la suggestione, piuttosto che la logica e la convinzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Anche per questo le arti performative vengono molto utilizzate in campo sociale, psicologico e riabilitativo e siamo orgogliosi di aver aperto questa finestra all’interno dell’Arca – La partecipazione ci ha sorpreso, un buon segnale e anche un indirizzo, un segnale rispetto all’utilizzo e alle potenzialità di questo bellissimo spazio che è l’Arca, come ci hanno confermato tutti gli artisti ospitati”.

Spazio Matta, centro per le arti contemporanee, nasce nel 2011 come progetto di rigenerazione urbana nell’area dell’ex Mattatoio di Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. Anima e corpo del progetto è l’associazione culturale Artisti per il Matta, che mette in rete enti culturali, artisti e curatori impegnati da anni nella produzione e nella promozione dello spettacolo dal vivo e delle arti visive – si apprende dalla nota stampa. Obiettivo e desiderio comune è quello di creare “un distretto artistico” che promuova il valore della cultura come “bene diffuso”. La sfida risiede nel portare “la bellezza in periferia”, ovvero offrire una proposta artistica di qualità che mette al centro “il valore dell’esperienza dello spettatore”. Lo Spazio è diventato, in pochi anni, uno dei luoghi più artisticamente produttivi della Regione e nel 2017 è stato segnalato quale realtà virtuosa per la rigenerazione urbana a livello nazionale da parte del MIC. Da luglio 2020 è soggetto attuatore del Programma promosso dalla Presidenza Consiglio dei Ministri per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della Città di Pescara – Nel 2019 nasce la sezione arti visive Matta Arte Contemporanea, ideata e curata da Marcella Russo, con la prospettiva di creare un punto di riferimento attrattivo nell’ambito della ricerca e promozione dei linguaggi dell’arte contemporanea – si apprende dal portale web ufficiale.

Palazzo Lucarini Contemporary è un Centro per l’Arte Contemporanea nato con l’intento di produrre, promuovere e diffondere l’arte e più in generale la cultura della contemporaneità nelle sue molteplici manifestazioni – precisa il comunicato. Il Comune di Trevi concede gli spazi dell’omonimo palazzo all’Associazione Culturale no profit Palazzo Lucarini Contemporary che, fondata nel Gennaio 2007 a seguito dello scioglimento dell’Associazione Culturale Trevi Flash Art Museum, svolge un ruolo di osservatorio e promozione del contemporaneo – aggiunge testualmente l’articolo online. Alle consuete attività espositive l’associazione aggiunge, grazie al lavoro di personale specializzato ed esperto, una serie di manifestazioni complementari (convegni, attività didattiche e workshop) dedicate sia ad un pubblico di adulti che agli studenti di ogni ordine e grado – aggiunge testualmente l’articolo online.

