Teramo, incontro Lega su Sicurezza e Giustizia con Tonelli e Bagnai: domani tavola rotonda all’Hotel Sporting

Domani, venerdì 6 marzo, alle ore 18, si terrà a Teramo un incontro sul tema della sicurezza e della giustizia, promosso dalla Lega. La tavola rotonda avrà luogo presso l’Hotel Sporting, situato in via De Gasperi 41.

Alla conferenza interverranno l’onorevole Alberto Bagnai, Presidente della Commissione Bicamerale di Controllo Enti Previdenziali, e Gianni Tonelli, Responsabile nazionale del Dipartimento Sicurezza e Immigrazione della Lega. I saluti saranno portati da Luigi D’Eramo, Sottosegretario di Stato al Masaf, Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale della Lega, Sabrina Bocchino, vice coordinatore regionale della Lega, e Carla Mannetti, consigliere regionale Lega. Berardo Rabbuffo, Commissario cittadino Lega Teramo, modererà l’incontro.

” Sarà un momento di confronto e di dibattito su temi fondamentali per il presente e il futuro del Paese. Parleremo del decreto sicurezza e del Referendum sulla giustizia, in programma il 22 e 23 marzo, e del perché è importante votare Sì”, ha spiegato Roberto D’Auri, Responsabile provinciale del Dipartimento Sicurezza Lega Teramo.

L’evento si propone quindi come occasione per discutere di questioni cruciali per la società, con particolare attenzione alle politiche di sicurezza e alla riforma della giustizia. Saranno affrontati argomenti di rilievo per il Paese, dando voce ai rappresentanti della Lega per esporre le loro posizioni e raccogliere spunti e contributi dalla cittadinanza.

Si prevede quindi un dibattito animato e ricco di spunti, che contribuirà a far luce su quesiti di attualità e interesse pubblico. L’incontro si pone l’obiettivo di informare e sensibilizzare l’opinione pubblica su queste tematiche cruciali, invitando i cittadini a partecipare attivamente e ad esprimere le proprie opinioni.

La presenza di figure di spicco come Alberto Bagnai e Gianni Tonelli conferisce al dibattito un forte rilievo istituzionale e politico, mettendo in evidenza l’importanza dei temi trattati. È dunque un appuntamento da non perdere per chi è interessato a comprendere meglio le dinamiche della sicurezza e della giustizia nel nostro Paese.

Sarà quindi interessante seguire gli interventi e le discussioni che animeranno l’incontro di domani sera, con la speranza di poter contribuire a una maggiore consapevolezza e partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e istituzionali che riguardano la nostra società.