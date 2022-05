Teramo, Incremento del contributo sisma 2016

Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

“Il nuovo prezzario e l’aumento del contributo pubblico per gli edifici danneggiati dal sisma attraverso l’incremento del costo parametrico sono l’ennesimo segnale di attenzione, da parte del commissario straordinario Giovanni Legnini, alle esigenze che arrivano dai territori e di cui i sindaci si sono sempre fatti portavoce”.Così il sindaco Gianguido D’Alberto sulla nuova ordinanza del commissario straordinario con la quale viene stabilito un nuovo prezzario con l’obiettivo di dare una risposta al caro prezzi ed evitare il blocco dei cantieri della ricostruzione – Ricostruzione che prosegue con numeri importanti – precisa la nota online. A fine marzo, per quanto riguarda quella privata, nel comune di Teramo era infatti arrivato a conclusione quasi il 70% delle pratiche, con l’importo dei contributi erogati sul territorio arrivato in totale a oltre 94 milioni di euro – recita il testo pubblicato online. “Come sindaco e rappresentante Anci in cabina di coordinamento per l’Abruzzo non posso che esprimere un forte ringraziamento al commissario da parte di tutti i sindaci abruzzesi – sottolinea il primo cittadino – per un risultato che è stato possibile grazie a un lavoro congiunto, con una collaborazione istituzionale verticale e orizzontale, e al cantiere normativo costruito nel 2020-2021. Cantiere normativo che ha consentito alla ricostruzione di partire con grande forza, recuperando gran parte del tempo perduto”. Il sindaco, evidenzia in particolare come con il nuovo prezzario e l’incremento del costo parametrico si fronteggi “un’emergenza nell’emergenza”, attraverso un’applicazione importante dello strumento dell’ordinanza – si legge sul sito web ufficiale. “Voglio ringraziare il commissario – prosegue – perché attraverso un’ordinanza si è riusciti a risolvere una situazione emergenziale con la collaborazione di tutti – precisa la nota online. Al di là dell’aspetto normativo è importante l’approccio culturale all’applicazione delle norme, che lancia un messaggio di fiducia e di responsabilizzazione nei confronti di tutti i soggetti coinvolti – precisa il comunicato. Perché in questo sistema di ricostruzione, privati, imprese e professionisti, che sono elementi essenziali, non svolgono una funzione privata ma una funzione pubblica – viene evidenziato sul sito web. Quindi la capacità di ascolto delle esigenze, di fronteggiare le emergenze e di impedire il blocco di una ricostruzione che è partita, è un segnale di fiducia che responsabilizza tutti”. Il primo cittadino annuncia anche che alla luce del nuovo provvedimento a breve verrà riconvocata la cabina permanente istituita dal Comune con gli ordini professionali, “che sta dando ottimi frutti”, e che a fronte dell’annuncio del commissario della definizione della stima complessiva dei danni nel cratere e fuori cratere “sarà adesso possibile rivedere anche il riparto percentuale tra le regioni e, quindi, la suddivisione delle risorse tra territori”.Per quanto riguarda invece la ricostruzione pubblica, il sindaco sottolinea come l’aumento delle risorse vada a valorizzare il legame tra rigenerazione urbana e ricostruzione, mettendo a sistema i fondi del PNRR sisma con quelli della ricostruzione stessa – viene evidenziato sul sito web. “Anche in questo caso non possiamo che ringraziare il commissario Legnini per la sensibilità e l’attenzione dimostrata – commenta – adesso quello che serve è che il legislatore lavori a una semplificazione spinta così come avvenuto per le chiese, in modo da dotare la ricostruzione pubblica di tutti gli strumenti necessari”.

