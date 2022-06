Teramo, Informazioni sulla giornata referendaria del 12 Giugno

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Teramo attraverso il portale web istituzionale:

La macchina comunale per l’organizzazione delle operazioni di voto, è pronta – Sono stati predisposti tutti gli adempimenti che permetteranno di esercitare il diritto di voto – riporta testualmente l’articolo online. Orari di apertura dell’Ufficio elettoraleVenerdì 10 Giugno, dalle ore 8.30 alle ore 20.00Sabato 11 Giugno, dalle ore 8.30 alle ore 20.00Domenica 12 Giugno, dalle ore 7.00 alle ore 23.00Per l’intera giornata di Domenica l’ufficio Servizi Demografici, oltre a garantire il rilascio della tessera elettorale, effettuerà anche il servizio dei rilascio Carte di Identità, documento necessario per espletare il diritto di voto – riporta testualmente l’articolo online.

Per esercitare il diritto di votoSe la tessera elettorale personale è deteriorata o inutilizzabile per l’esaurimento degli spazi destinati alla certificazione del voto, l’elettore si deve recare (anche nei giorni della votazione), presso gli uffici comunali per chiedere un duplicato o una nuova tessera, restituendo l’originale;In caso di smarrimento della tessera elettorale personale, l’elettore deve chiedere agli uffici comunali un duplicato, presentando un’autodichiarazione attestante lo smarrimento (anche nei giorni della votazione).

Elettori diversamente abili o non deambulantiE’ attivo un servizio di trasporto gratuito, per consentire il raggiungimento dei seggi elettorali – Il servizio, gratuito, sarà svolto nelle seguenti fasce orarie di domenica 12 giugno:- Dalle ore 10.00 alle ore 13.00- Dalle ore 16.00 alle ore 20.00E’ necessario prenotare contattando il Servizio Elettorale ai seguenti numeri di telefono:Tel. 0861324308Tel. 0861324302

Gli elettori, per usufruire del servizio di trasporto e per poter esercitare il diritto di voto, dovranno esibire unitamente alla tessera elettorale, un documento di riconoscimento in corso di validità.

Gli elettori impossibilitati ad esprimere personalmente il voto, possono provvedervi con l’aiuto di un accompagnatore di loro scelta purché iscritto alle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica – viene evidenziato sul sito web. L’esercizio di tale facoltà, quando l’infermità sia evidente, può essere consentita dal presidente del seggio – Quando sia necessario un certificato medico, questo verrà rilasciato dai medici di competenza della ASL, gratuitamente e in esenzione da qualsiasi diritto o applicazione di marche – si apprende dalla nota stampa. I certificati medici potranno essere rilasciati presso l’U.O.C., Medicina Legale e Sicurezza, in via C. Battisti, 7 Teramo, nei seguenti giorni ed orari.• giovedì 09 giugno 2022 dalle ore 8:30 alle ore 12:30• venerdì 10 giugno 2022 dalle ore 8:30 alle ore 12:30• sabato 11 giugno 2022 dalle ore 8:30 alle ore 12:30• domenica 12 giugno 2022 dalle ore 8:30 alle ore 12:30

