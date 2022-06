Teramo, Interdetta temporaneamente la viabilità lungo via Maestri del lavoro

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Teramo attraverso il portale web istituzionale:

Questa mattina, martedì 28 Giugno, intorno alle 9:00, un camion di una ditta privata, che montava una gruetta, ha urtato l’intradosso delle travi in cemento armato del viadotto di via Maestri del Lavoro, che collega via Cesare Averardi con il lungofiume, provocando danni alla struttura in cemento armato e ai ferri del ponte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Sul posto sono intervenuti immediatamente la polizia locale, i responsabili dell’ufficio tecnico del Comune, i vigili del fuoco e l’assessore con delega alla Protezione Civile Giovanni Cavallari che, sulla scorta del primo sopralluogo e indipendentemente dai danni causati alla struttura, hanno deciso per questioni di sicurezza di interdire temporaneamente al traffico il tratto di via Maestri del lavoro che da via Cesare Averardi porta verso il lungofiume e di ridurre la carreggiata sovrastante, nel tratto di via Alcide De Gasperi compreso tra la rotatoria di via San Marino-Ponte San Francesco e l’incrocio di via Maestri del lavoro, con relativa limitazione al traffico –

“Si tratta di un’interdizione temporanea – spiega Cavallari – in attesa delle necessarie verifiche tecniche volte ad accertare se il danno provocato ha compromesso la staticità del viadotto – recita il testo pubblicato online. Si procederà immediatamente con i lavori di messa in sicurezza e se dal risultato delle verifiche emergerà che non ci sono stati danni strutturali importanti procederemo alla riapertura e al successivo svolgimento dei lavori necessari”.

