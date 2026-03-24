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Politica

Teramo, interrogazione Di Marco sui ritardi nei contributi per la vita indipendente: “Burocrazia ostacola i più fragili”

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Il consigliere regionale Antonio Di Marco ha sollevato una forte critica sui ritardi nell’erogazione dei contributi per i progetti di vita indipendente destinati alle persone con disabilità grave. In particolare, Di Marco ha espresso preoccupazione per la mancata erogazione del contributo relativo all’anno 2025, sottolineando che cittadini e cittadine con disabilità e le loro famiglie continuano ad anticipare spese essenziali per garantire assistenza, autonomia e dignità.

L’interpellanza presentata in Consiglio regionale ha evidenziato la necessità di fare chiarezza sui ritardi legati all’Avviso FSE “Sostegni ai progetti di Vita Indipendente relativi all’anno 2025” e ha sollevato dubbi sul momento in cui gli aventi diritto potranno riscuotere i contributi ancora in sospeso. Di Marco ha sottolineato l’importanza fondamentale di questi fondi per la vita quotidiana delle persone fragili, che rappresentano un sostegno essenziale per garantire assistenza, supporto sanitario e autonomia personale.

L’assessore Santangelo ha risposto alle critiche spiegando che le somme sono state erogate per l’80% degli ambiti di riferimento, ma ha ammesso che esiste ancora incertezza sulla tempistica di erogazione del restante 20% della misura per l’anno 2025. Inoltre, Santangelo ha annunciato un anticipo dei versamenti per il 2026 e l’assunzione di 28 referenti per garantire l’applicazione rigorosa della normativa dei fondi FSC.

Di Marco ha evidenziato la necessità di snellire le procedure burocratiche, accelerare i controlli e garantire una tempestiva erogazione dei contributi. Il consigliere regionale ha sottolineato che la vita indipendente delle persone con disabilità non può rimanere ostaggio della burocrazia e ha chiesto all’amministrazione di fissare una data certa per i pagamenti e fornire comunicazioni chiare alle famiglie interessate.

In conclusione, Di Marco ha sottolineato che i ritardi nell’erogazione dei contributi per la vita indipendente rappresentano un grave ostacolo alla continuità di vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie, che si trovano ad affrontare difficoltà nell’assicurare assistenza e sostegno necessari alla propria autonomia e dignità.

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