Teramo, Interruzioni di energia elettrica, il Sindaco scrive al Prefetto

Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:“Quanto sta accadendo in città ormai da troppo tempo, con continue e diffuse interruzioni di energia elettrica anche più volte al giorno – come accaduto ieri – è inaccettabile – si apprende dalla nota stampa. Centinaia di utenze, anche questa mattina, sono rimaste senza luce, con gravi disagi e danni per cittadini ed attività commerciali – aggiunge la nota pubblicata. Per questo ho già contattato informalmente il Prefetto, al quale ho anche deciso di scrivere nuovamente una nota ufficiale, per sollecitare un suo intervento – aggiunge testualmente l’articolo online. E pretendo che Enel proceda immediatamente al ristoro dei danni subiti dalla collettività e che metta in campo tutte le azioni volte a risolvere definitivamente la situazione – si apprende dalla nota stampa. In caso contrario, come Amministrazione, adotteremo ogni misura possibile per tutelare la città”.Così il Sindaco Gianguido D’Alberto, che intervenendo sulle continue interruzioni di corrente che ancora una volta stanno interessando il comune di Teramo e che tra ieri sera e stamattina hanno lasciato al buio gran parte del centro storico e delle zone limitrofe, ribadisce “l’assoluta mancanza di attenzione e rispetto da parte di Enel verso la comunità teramana”, sottolineando come “questa situazione metta a rischio anche l’incolumità e la sicurezza dei cittadini, in particolare di quelli più anziani e fragili”.Una criticità che non interessa solo Teramo, ma diverse città italiane, come Torino, che in questi giorni stanno affrontando analoghi black out.“L’estate è appena iniziata e se alle prime ondate di calore già si registrano surriscaldamenti delle linee tali da far scattare queste costanti interruzioni di energia è difficile immaginare cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni e nelle prossime settimane – prosegue il primo cittadino – ormai la situazione è tale che potrebbe configurare anche l’interruzione di pubblico servizio – Ancora una volta, infatti, nonostante l’aumento importante delle temperature fosse previsto da tempo, Enel si è fatta trovare totalmente impreparata e in emergenza – si legge sul sito web ufficiale. Al di là delle cause dei distacchi, mi sembra evidente che le reti non siano adeguate a condizioni che, come osservato anche dal collega di Torino Stefano Lo Russo, non possono più dirsi eccezionali – aggiunge la nota pubblicata. Evidentemente gli interventi messi in campo dalla società fino ad oggi non sono stati né sufficienti né adeguati, come ho avuto modo di evidenziare più volte ricevendo rassicurazioni che non hanno poi trovato riscontro nei fatti”.Da qui la decisione di richiedere anche un intervento del Prefetto e di chiedergli, a fronte di una situazione che interessa diverse città italiane e, di conseguenza, la fragilità della rete a livello nazionale, di investire della questione anche il Governo – “Il nostro territorio, in questi anni, ha sofferto molto e non è stato trattato da Enel con il giusto rispetto che merita – conclude il primo cittadino – come dimostra anche la difficoltà da parte della società a garantire un’informazione diretta ai cittadini e agli organi di informazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Anche in questi giorni è il Comune che, sostituendosi ad Enel, si sta facendo carico di veicolare le informazioni – aggiunge la nota pubblicata. Lo facciamo con senso di responsabilità, consapevoli di rappresentare il primo punto di riferimento per i cittadini, sostenendo anche il peso di critiche per situazioni che non dipendono da noi – Invitiamo quindi Enel ad essere più presente anche sotto questo aspetto – aggiunge testualmente l’articolo online. Di certo non intendiamo tollerare ulteriori disservizi né l’inadeguatezza nella garanzia della continuità di un servizio essenziale, e valuteremo ogni eventuale azione da mettere in campo”.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa del Comune di Teramo . La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web del Comune di Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.teramo.it