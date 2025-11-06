Teramo, Itinerari tematici, laboratori, attività didattiche e momenti di approfondimento. L’offerta didattica del Polo Museale

Comune di Teramo , ultime dal sito web istituzionale: L’offerta didattica del Polo Museale si caratterizza, anche quest’anno, per un programma ricco e variegato, con l’obiettivo di coinvolgere gli studenti in un percorso di conoscenza e approfondimento che rafforzi anche il legame con la propria città e strutturato attraverso appuntamenti formativi flessibili e differenziati per ciclo scolastico, capaci di garantire linguaggi e complessità adeguati alle diverse fasce d’età. Un programma che guarda anche all’uso delle nuove tecnologie, nell’ottica di una sempre maggiore accessibilità del patrimonio culturale e della promozione del coinvolgimento dei giovani nella fruizione dei contenuti culturali, e che va dalla scoperta dei ritratti e delle collezioni artistiche della Pinacoteca a veri e propri percorsi didattici archeologici nella Teramo Romana attraverso le testimonianze del sito archeologico di piazza Sant’Anna, passando per le visite e i laboratori guidati in occasioni delle mostre temporanee – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’offerta formativa, disponibile su prenotazione e scaricabile dal sito del polo museale www.polomusealeteramo – aggiunge testualmente l’articolo online. it, è pensata in base alle caratteristiche e alla vocazione dei diversi siti espositivi, archeologici e museali del polo e si pone in linea con le attività promosse in questi anni, che vanno a valorizzare il Polo Museale come vero e luogo di formazione delle nove generazioni. Grazie al lavoro dei dipendenti del Polo Museale e dei professionisti dalla Cooperativa Socio Culturale che gestisce i servizi museali, lo scorso anno sono state infatti realizzate un totale di 71 attività didattiche, per un totale di 1296 partecipanti – precisa la nota online. In particolare, sono state messe in campo 60 attività dedicate agli studenti, per un totale di 1094 alunni che hanno preso parte ai laboratori, alle visite guidate e alle diverse iniziative – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dati a cui si aggiungono quelli legati alle attività realizzate in occasione della mostra di Van Gogh, ospitata a L’ARCA dal 30 novembre 2024 al 4 maggio 2025, che ha visto la visita di 94 classi di 38 scuole, provenienti dalle provincie di L’Aquila, Pescara, Chieti e Ascoli Piceno, oltre che da quella di Teramo, per un totale di 1.955 studenti. Oltre all’offerta per le scuole, il Polo Museale ospiterà quest’anno anche iniziative pensate per adulti e famiglie, che animeranno la Pinacoteca Civica: “Famiglie al museo”, un ciclo di laboratori didattici rivolti ai più piccoli e ai loro familiari che si terranno ogni terza domenica del mese; “Domeniche d’arte – si apprende dalla nota stampa. Visioni e ascolti in Pinacoteca”, che si terranno ogni seconda domenica del mese, con la visione delle opere d’arte che sarà accompagnata dalla lettura di passi a tema scelti dalle volontarie del Patto per la lettura; “Enigmi d’arte”, che i 31 ottobre, in occasione di Halloween, vedrà sfidarsi i partecipanti in un percorso di conoscenza del patrimonio artistico della città e delle mostre ospitate all’interno del Polo, con turni differenziati per bambini e ragazzi.Nella sezione “Allegati”,il programma dell’attività didattica e i nuovi orari dei siti museali

