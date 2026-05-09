Teramo, ITS Academy Agroalimentare: Open Day per il nuovo percorso in Agricoltura di Precisione e l’inaugurazione della nuova sede

L’ITS Academy Agroalimentare di Teramo apre le porte agli studenti e alle loro famiglie con un Open Day dedicato all’orientamento e alle novità dell’offerta formativa. L’appuntamento è fissato per giovedì 14 maggio, dalle 10:00 alle 17:00, presso la sede di Viale Bovio 55 a Teramo.

Durante la giornata, verrà presentato il nuovo percorso in Agricoltura di Precisione e Tecnologie 4.0, che mira a formare figure tecniche capaci di accompagnare l’innovazione digitale nel settore agricolo e agroalimentare. Sarà inoltre possibile prendere visione di un video rendering della futura sede dell’ITS Academy Agroalimentare, che accoglierà i nuovi studenti.

L’offerta formativa dell’ITS Academy Agroalimentare Teramo include anche i percorsi in Marketing e Comunicazione nell’Agrifood e Innovazione della Produzione Agroalimentare. Durante l’Open Day saranno organizzati laboratori dedicati al mondo agroalimentare, come il Laboratorio sull’etichettatura alimentare, il Laboratorio di analisi sensoriale dell’olio e il Laboratorio di analisi sensoriale del cioccolato.

Si consiglia di prenotare il proprio posto ai laboratori compilando il modulo sul sito www.itsagroalimentarete.it o contattando i numeri 0861 242211 e 328 5518905. Un’occasione unica per conoscere da vicino le opportunità formative offerte dall’ITS Academy Agroalimentare di Teramo e per scoprire le prossime novità in arrivo.