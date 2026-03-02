Teramo, L’8 e il 10 marzo, a L’ARCA, due giornate di approfondimento sull’opera “Cupido svegliato da Psiche” di Trophime Bigot 

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Teramo attraverso il portale web istituzionale:In occasione della festa della donna, in particolare, alle ore 11:00, è prevista una visita guidata gratuita incentrata sulle figure femminili presenti nel percorso espositivo e condotta dalla responsabile del Polo Museale Maria Paola Lupo – aggiunge testualmente l’articolo online. Per tutta la giornata, inoltre, le donne pagheranno il biglietto ridotto a 3,50 euro – riporta testualmente l’articolo online. Il 10 marzo, invece, alle 17:30, la professoressa Cecilia Paolini e la dottoressa Sara Fabrizi, presenteranno la propria analisi diagnostica compiuta sull’opera di Trophine bigot “Cupido svegliato da Psiche”. Un’opera che fa parte dell’importante patrimonio della Pinacoteca Civica di Teramo e attualmente esposto a L’ARCA nell’ambito della mostra su Caravaggio e il movimento del caravaggismo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’appuntamento rappresenterà un importante momento di condivisione dei risultati della campagna diagnostica condotta sull’opera con il supporto di tecniche avanzate, offrendo ai visitatori l’occasione di scoprire dettagli inediti unendo arte e scienza – viene evidenziato sul sito web. In occasione di questa iniziativa il pomeriggio sarà possibile visitare la mostra pagando un biglietto ridotto di 6 euro – riporta testualmente l’articolo online.

