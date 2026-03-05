Teramo, La Consulta per le Pari Opportunità celebra l’8 marzo 

Comune di Teramo , nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne – 8 marzo, la Consulta per le Pari Opportunità del Comune di Teramo promuove un’iniziativa che va oltre la celebrazione simbolica della ricorrenza, trasformandola in un progetto culturale capace di lasciare un segno concreto e duraturo nella città.Fulcro dell’iniziativa sarà un allestimento artistico e comunicativo lungo il sottopasso dell’Ipogeo, dove verranno esposte immagini accompagnate da frasi e messaggi dedicati ai diritti, alla consapevolezza e al valore del contributo femminile nella società. Uno spazio di passaggio quotidiano che si trasformerà in un luogo di riflessione collettiva – Il progetto non si limita a un unico spazio: la Consulta ha previsto anche l’installazione di totem con le stesse frasi in diversi punti della città, oltre all’affissione di manifesti diffusi su tutto il territorio comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nasce così un percorso ideale che collega simbolicamente cittadini e quartieri attraverso un messaggio condiviso – Un’iniziativa diffusa che porta le parole fuori dagli spazi istituzionali e le rende patrimonio visibile e accessibile a tutti.L’allestimento presso l’Ipogeo resterà esposto fino all’avvio dei nuovi lavori, a testimonianza della volontà della Consulta di promuovere un’azione che non si esaurisca in una sola giornata, ma che continui a generare attenzione e sensibilità sul tema delle pari opportunità.La realizzazione del progetto è frutto di una collaborazione istituzionale che dimostra come cultura ed eventi possano diventare strumenti concreti di sensibilizzazione e crescita civile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La sinergia tra la Consulta e l’Assessorato alla Cultura rappresenta un modello di lavoro condiviso orientato a obiettivi comuni e duraturi per la città.La Presidente della Consulta, Debora Fantozzi, dichiara: “L’8 marzo per noi non è solo una ricorrenza, ma un impegno vivo e costante – recita la nota online sul portale web ufficiale. Con questo progetto scegliamo di trasformare le parole in presenza e la presenza in responsabilità condivisa – La parità non solo si celebra ma si costruisce, ogni giorno, insieme – si apprende dalla nota stampa. ”In occasione dell’8 marzo, la città si anima di iniziative – recita la nota online sul portale web ufficiale. Domenica 8 marzo 2026, alle ore 11.00, presso L’ARCA – Laboratorio per le Arti Contemporanee, si terrà una visita guidata gratuita alla mostra “Caravaggio – La rivoluzione della luce”, a cura della dott.ssa Mariapaola Lupo, mentre il biglietto d’ingresso alla mostra stessa sarà a tariffa agevolata per le donne – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un dialogo tra arte, cultura e consapevolezza che rende l’8 marzo non solo una ricorrenza simbolica, ma un’occasione concreta di partecipazione e crescita collettiva – viene evidenziato sul sito web.

