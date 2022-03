Teramo, La nuova campagna di certificazione degli impianti termici 

Comune di Teramo , nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Il sindaco Gianguido D’Alberto, l’assessore all’ambiente Martina Maranella e il presidente della Teramo Ambiente Sergio Saccomandi, hanno presentato la nuova campagna di certificazione degli impianti termici, partita il 1° marzo – recita il testo pubblicato online. Non poche le novità, tra le quali l’estensione della certificazione a tutti i tipi di impianti, compresi quelli di refrigerazione, e costi diversificati dei controlli per l’emissione del relativo bollino, in base alla potenza degli impianti.“ Le novità sono state introdotte in conseguenza dell’evoluzione della normativa regionale in materia – sottolinea l’assessore Maranella – e l’intera campagna ha la principale finalità di rendere sempre più sicuri gli ambienti – aggiunge la nota pubblicata. Il costo diversificato del bollino, va nella direzione di una maggiore equità”Particolarmente innovativo è il sistema che consente l’utilizzo di uno stesso software per la gestione della Tari e per quella del catasto degli impianti termici – aggiunge la nota pubblicata. Ciò permette un miglior controllo rispetto alla verifica degli impianti

