Teramo, La nuova funzionalità di Carapollo

Comune di Teramo , nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Il sindaco Gianguido D’Alberto e l’assessore Martina Maranella, insieme al presidente della Team Sergio Saccomandi e ai tecnici della società in house del Comune di Teramo, hanno presentato gli interventi realizzati e quelli in itinere per il riassetto della piattaforma impiantistica di contrada Carapollo – recita il testo pubblicato online. Piattaforma che è già diventata, da luogo in cui rifiuti finiscono e terminano la loro vita, a vera e propria cittadella del riciclo e dell’economia circolare, dove gli stessi rifiuti vengono trasformati in risorse iniziando una nuova vita –

L’obiettivo di Comune e Team è quello di rendere la sede di contrada Carapollo un luogo dove il cittadino non si limiti a portare i rifiuti ma possa trovare a portata di mano tutto ciò che riguarda la raccolta differenziata, rifornendosi ad esempio di mastelli, buste, calendari, e vedere concretamente il lavoro che porta al riciclo dei rifiuti – Un luogo in cui tutti parli di economia circolare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Diversi sono i lavori già effettuati, quali la realizzazione di una nuova tettoia per i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, con pannelli fotovoltaici in copertura e un punto di ricarica, interventi sul piazzale per ampliare le aree di manovra ed opere di manutenzione della pavimentazione, la realizzazione di un infopoint, addobbato con fiori e piante, per aprire il centro di raccolta a un più sempre più ampio rapporto con gli utenti.

Ulteriori interventi, volti a completare il Polo integrato di Carapollo, che comprende anche il Centro del Riuso e il Centro di Trasferenza, vedranno la luce anche grazie ai finanziamenti del Pnrr per i quali Comune e Team hanno già presentato progetti volti ad intercettare le relative risorse – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

“Il riassetto della piattaforma di contrada Carapollo è un’ulteriore passo verso la riqualificazione complessiva di una struttura che non è più un mero impianto – sottolinea il sindaco D’Alberto – ma un vero e proprio sistema impiantistico che ci porta verso una cittadella del riciclo e dell’economia circolare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Una cittadella al servizio dell’intera provincia e che rappresenta un punto cardine di quella rigenerazione urbana che passa anche e soprattutto attraverso il rispetto dell’ambiente – Con questi interventi proseguiamo nel governo di un processo volto a definire e migliorare il futuro del sistema di gestione dei rifiuti, in cui la Team diventa centrale anche alla luce della definizione strutturale dell’Agir, l’autorità di gestione integrata dei rifiuti urbani – precisa la nota online. Un percorso che ha visto la nostra società in house, solo qualche giorno fa, firmare un accordo quadro con il Mote, e aprirsi al servizio di tutta la provincia, diventandone punto di riferimento anche per l’impiantistica”.

Soddisfazione viene espressa anche dall’assessore all’ambiente Martina Maranella – viene evidenziato sul sito web. “Dopo il raggiungimento dell’obiettivo della percentuale di raccolta differenziata del 72% – commenta – la nuova sfida per una Teramo circolare è quella della valorizzazione e del recupero delle materie prime, la cui carenza si avverte sempre di più. La creazione di compost dal nostro ottimo organico, la piattaforma per i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche con pannelli fotovoltaici che alimentano la colonnina elettrica che alimenta il gabbiotto all’ingresso e la diversificazione nel recupero della carta e del cartone, che per l’utenza sono solo piccoli gesti, sono funzionali a una grande cambiamento in tema di sostenibilità ambientale”

