Teramo, La nuova gestione dei parcheggi cittadini all’aperto

Teramo , nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Da giovedì 16 giugno cambia la gestione dei parcheggi in città, affidati all’azienda Easy Help.Diverse le novità, dall’attivazione dei parcometri al ruolo dei 22 ex dipendenti Tercoop inglobati dalla nuova società. A questi ultimi, tra l’altro, verrà affidato anche il compito di ausiliari del traffico con le competenze specifiche anche in materia di sanzioni.Da precisare che, fino all’arrivo dei 33 parcometri, previsto per la prossima settimana, non si pagherà nulla – si apprende dal portale web ufficiale. In ogni caso, il corrispettivo della sosta potrà essere pagato in constanti, con carte oppure da remoto tramite app.”Un momento storico -dichiara il sindaco Gianguido D’Alberto -: restituiamo stabilità al servizio e garantiamo la conservazione dei posti di lavoro”.

Sempre a proposito di parcheggi, l’assessore al traffico Maurio Verna, ha avviato la ricognizione on-line tra i residenti, i dimoranti e i pendolari del centro storico, per acquisire pareri ed esigenze a proposito dell’eventuale possibilità di prevedere parcheggi ad essi riservati.Uno specifico modulo google, raggiungibile cliccando qui fino al prossimo 15 luglio, sviluppa una serie di domande tramite le quali l’amministrazione comunale intende ottenere indicazioni sugli interventi da attuare – si apprende dalla nota stampa.

