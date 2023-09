Teramo, La nuova scuola dell’infanzia a Villa Vomano

Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Inaugurato il cantiere della nuova scuola dell’infanzia di Villa Vomano – riporta testualmente l’articolo online. Il Sindaco Gianguido D’Alberto e l’assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Cavallari, hanno idealmente posto la prima pietra dell’intervento per la realizzazione dell’edificio, che consentirà la realizzazione, tramite fondi PNRR, del primo polo scolastico del Comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

La nuova scuola, che sorgerà nelle adiacenze dell’attuale scuola media, è progettata per 33 studenti ed ospiterà 8 alunni per la sezione Primavera e 25 per la scuola dell’Infanzia – si legge sul sito web ufficiale.

La scuola sorgerà in un contesto di più edifici che, articolati nelle diverse funzioni, diventeranno appunto polo scolastico – recita il testo pubblicato online. Si tratta di un edificio progettato e costruito con tutti i sistemi di sicurezza e che rappresenterà un fiore all’occhiello sotto il profilo energetico, con la realizzazione di pannelli fotovoltaici e termici – precisa il comunicato. La scuola sarà modulare, con pannelli rimovibili che consentiranno l’adattamento in funzione delle esigenze didattiche – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Il costo dell’intervento è di 1.150.000 euro, finanziati con fondi PNRR e, per 270.000 euro con fondi del Comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

La tempistica con la quale è stato condotto l’iter che ha portato alla posa della prima pietra lascia sperare, anche in virtù delle rassicurazioni fornite dalla ditta appaltatrice, in tempi rapidi anche per la chiusura dei lavori, prevista, in via di massima, entro i prossimi 8 mesi.

