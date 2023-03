Teramo, La processionaria nella zona di Piano della Lenta 

- Advertisement -

Una ulteriore presenza di processionaria (e dei relativi bozzoli) è stata accertata stamane nella zona di Piano della Lenta e precisamente nell’area del bivio per Putignano/Villa Gesso –

Come per le analoghe situazioni, il delegato della sezione Ambiente della Polizia Locale ha già avviato le attività per la rimozione del lepidottero e la disinfestazione dell’area – si apprende dal portale web ufficiale.

Si raccomanda di prestare la massima attenzione, evitando in particolare che bambini ed animali da affezione entrino in contatto con la processionaria – viene evidenziato sul sito web.

