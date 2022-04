Teramo, La Via Crucis al Teatro Romano

Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Venerdì 8 aprile nella suggestiva cornice del Teatro Romano, tornerà ad essere officiata la Via Crucis, guidata dal Vescovo Mons. Lorenzo Leuzzi; una celebrazione che unisce l’alto significato religioso alla promozione di uno dei maggiori siti storico-culturali della città. Un sito che quest’anno si presenta con un volto totalmente rinnovato dopo i lavori di abbattimento di palazzo Adamoli e di casa Salvoni che hanno dato via all’intervento di rifunzionalizzazione del Teatro, e che si apre a una luce nuova che ne proietta la visuale sulla storica Cattedrale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Una luce che, simbolicamente, lega a doppio filo l’aspetto religioso con la storia e la cultura della città capoluogo – recita il testo pubblicato online. Anche quest’anno l’appuntamento non sarà aperto al pubblico ma verrà trasmesso in diretta streaming su tutte le emittenti locali, sul canale Youtube della Diocesi di Teramo-Atri e anche sulla pagina facebook del Comune di Teramo e vedrà l’amministrazione comunale impegnata a sostenere con convinzione l’evento, sia dal punto di vista logistico che per quanto attiene la sua organizzazione e realizzazione – “La Via Crucis rappresenta un importante momento di preghiera e raccoglimento rispetto al quale la Città di Teramo non poteva far mancare la sua presenza e il suo contributo – sottolinea il sindaco Gianguido D’Alberto – e credo che il Teatro Romano rappresenti il luogo più adatto per ospitare questo appuntamento – riporta testualmente l’articolo online. Un luogo nel quale, anche grazie ai lavori di rifunzionalizzazione iniziati a dicembre con l’abbattimento dei due palazzi che hanno restituito il sito alla luce, l’aspetto religioso e quello civile e storico si fondono in un unicum di valore inestimabile – Da qui parte una nova fase della valorizzazione del nostro patrimonio storico-artistico”.L’obiettivo dell’amministrazione è di consolidare, oltre all’appuntamento che precede la Pasqua, quel rapporto intrinseco tra fede e storia della città attraverso la valorizzazione dei siti storico-archeologici, costruendo una vera e propria proposta turistico-religiosa – viene evidenziato sul sito web. “Teramo sta vivendo, dopo il sisma e la pandemia, una vera e propria rinascita – commenta l’assessore Antonio Filipponi – una rinascita che trova espressione simbolica proprio in quei siti storici che si aprono alla vita – si legge sul sito web ufficiale. Il Teatro Romano è uno di quei siti – precisa la nota online. L’appuntamento con la Via Crucis rappresenta solo l’avvio di un percorso per il potenziamento delle bellezze e delle ricchezze storico-culturali della nostra città, sul quale stiamo lavorando con convinzione”.

- Pubblicità -

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa del Comune di Teramo . Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web del Comune di Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.teramo.it