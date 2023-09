Teramo, L’amministrazione visita gli asili comunali

Comune di Teramo , nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

A una settimana dalla riapertura, il Sindaco Gianguido D’Alberto e l’assessore alla Pubblica Istruzione Stefania Di Padova, hanno visitato gli asili nido comunali, per augurare il buon anno scolastico e verificare il loro stato – Il Sindaco ha ricordato, incontrando per l’occasione la stampa, che “Nel corso di questi anni siamo riusciti a salvare prima gli asili pubblici che erano stati abbandonati in uno stato di consunzione, con un personale che aveva avviato il percorso di pensionamento, e senza alcun tipo di prospettiva, con una strategia che era quella della privatizzazione – si apprende dalla nota stampa. Noi, con il lavoro che è stato meritoriamente portato avanti dall’ex assessore Core e oggi proseguito dall’assessore di Padova, siamo riusciti a dare una prospettiva ai fini pubblici e proiettarli verso il futuro – Un’operazione che ha consentito a Teramo di essere un modello di riferimento e rilanciare il suo ruolo per quanto riguarda la gestione del sistema pubblico dei nidi – La visita di oggi, ci dà la misura della dimensione del lavoro che è stato svolto; un lavoro decisamente positivo ed integrato tra i nidi a gestione diretta e a gestione indiretta, che ci ha consentito attraverso la programmazione, il piano-assunzioni che abbiamo messo in campo nel corso del primo mandato, portando ad ospitare attualmente circa 250 bambini; questo numero dà la dimensione di che cosa è stata questa strategia, se si considera che nel 2017, prima del nostro insediamento, i bambini ospitati all’interno delle nostre strutture erano 142. Ciò significa che c’è stato un incremento significativo ed esponenziale dei bambini ma soprattutto che potremo sviluppare il servizio ulteriormente, in particolare per quanto riguarda l’attività pomeridiana e l’incremento orario”.Dal canto su l’assessore alla Pubblica Istruzione, Stefania Di Padova afferma: “Nel segno della continuità, faremo sì che tutti i nidi comunali siano il fiore all’occhiello di questa amministrazione – I dati hanno dimostrato che il lavoro intrapreso in questi cinque anni è stato positivo, volto quindi a valorizzare quello che è un patrimonio fondamentale, che è quello dei nostri nidi ma soprattutto dei bambini – aggiunge la nota pubblicata. L’aumento delle domande dimostra pienamente che questi nidi hanno un valore aggiunto e dimostrano che l’offerta formativa del Comune di Teramo è ottima – si legge sul sito web ufficiale. La volontà di questa amministrazione è di procedere con le nuove assunzioni proprio per aumentare il servizio, completeremo tutta la graduatoria del concorso svolto qualche anno fa e subito dopo partirà un nuovo concorso – recita il testo pubblicato online. L’obiettivo è quello di riportare tutti i nidi sotto la gestione diretta”.

Ascolta la conferenza stampa

