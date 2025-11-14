- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Novembre 14, 2025
Teramo, Largo Melatino e vie limitrofe: una Ordinanza che ripristina e modifica la viabilità

Teramo , nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Accogliendo le richieste dei residenti e armonizzandole con le necessità proprie della viabilità urbana che interessa Largo Melatino e le vie limitrofe, questa mattina con una Ordinanza, sono state emanate le seguenti disposizioni:1. invertire il senso di marcia di Via Porta Carrese con direzione Largo Melatino con svolta obbligata su Via dei Mosaici per via dei Mille; 2. ripristinare l’ingresso, per i possessori di permesso Ztl di Piazza Sant’Anna, da Via Torre Bruciata e di ripristinare il senso di marcia di Via delle Recluse verso Circonvallazione Ragusa; 3. consentire unicamente la svolta a destra da Via dei Mille verso Porta Melatina, Via del Baluardo e, per i titolari di permesso ZTL, verso Via Torre Bruciata; 4. mantenere, fino a nuova comunicazione, il varco ZTL di Corso de Michetti disattivato – riporta testualmente l’articolo online. Le attività di riqualificazione dello stesso Largo Melatino, che si inseriscono nel più generale piano di rigenerazione del centro storico, proseguiranno anche in virtù dell’accordo con la Fondazione Tercas teso al ridisegno complessiva dell’area, con l’inserimento di specifici elementi di arredo – riporta testualmente l’articolo online.

